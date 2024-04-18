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Городской информационно-просветительский проект "Открытое знание" продолжается в Минске

В Минске продолжается городской информационно-просветительский проект "Открытое знание". Сегодня в торговом центре "Столица" более 600 молодых активистов (школьники, студенты и учащиеся колледжей) вместе с экспертами говорили о предстоящем Всебелорусском народном собрании. Обсудили, как формируется состав делегатов ВНС, что входит в компетенцию органа, какие решения будут приняты, а также поэтапное развитие страны со времен объявления независимости до наших дней, почему сейчас как никогда важно сохранить суверенитет государства.

Эксперты подчеркивают, что Всебелорусское народное собрание - уникальная площадка для открытого и конструктивного диалога, а у молодежи сегодня много идей и предложений, которые касаются и стратегического развития страны.

В режиме видеоконференции к большому диалогу подключились еще 9 студий из каждого района Минска.

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