Городской информационно-просветительский проект "Открытое знание" продолжается в Минске

В Минске продолжается городской информационно-просветительский проект "Открытое знание". Сегодня в торговом центре "Столица" более 600 молодых активистов (школьники, студенты и учащиеся колледжей) вместе с экспертами говорили о предстоящем Всебелорусском народном собрании. Обсудили, как формируется состав делегатов ВНС, что входит в компетенцию органа, какие решения будут приняты, а также поэтапное развитие страны со времен объявления независимости до наших дней, почему сейчас как никогда важно сохранить суверенитет государства.