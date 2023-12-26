Городской новогодний бал объединил лучших учащихся Минска

Городской новогодний бал уже в пятый раз объединил лучших учащихся Минска. Сегодня на светском рауте - более 80 пар. Во Дворце детей и молодежи встретились победители олимпиад и спортивных состязаний, кадеты.

Приглашение на торжественный вечер получили также талантливые артисты, перспективные разработчики и будущие ученые. К пышному балу они готовились два месяца: по дресс-коду подбирали наряды, познавали бальный этикет и тренировали классические па. Хореографический вечер по традиции открыли полонезом. Также дамы и кавалеры кружились в ритме вальса и кадрили, польки и падеграса - всего более десяти классических танцев.

