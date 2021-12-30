Городской новогодний бал прошел в Минском дворце детей и молодежи

Городской новогодний бал завершился в столичном Дворце детей и молодежи. На импровизированный паркет вышли 100 пар. В танце кружились отличники и победители олимпиад, гимназисты и активные студенты. Исполнили вальс, французскую польку, кадриль. Кроме классики, в программе были современные и даже латиноамериканские танцы. Драйва светскому рауту впервые добавили мамба и шаффл-батл. Открыл же вечер по традиции полонез.



Музыкальное сопровождение танцевальному приему обеспечили симфонический оркестр и диджей. Чтобы все прошло идеально, несколько месяцев оттачивали хореографическое мастерство. Красок и лоска вечеру добавили новогодние декорации.

