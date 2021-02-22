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Городской праздник в честь защитников Отечества прошел в Минске

В Минском дворце детей и молодежи накануне Дня защитника Отечества приняли в пионеры юных минчан. Чтобы торжественный день запомнился, для ребят подготовили увлекательную программу, пригласили представителей Военной академии, роты почетного караула Минской военной комендатуры. Дети участвовали в квест-игре "Курс молодого бойца", где проявили смекалку, внимание и физическую подготовку.


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Особым пунктом программы стало знакомство со служебными собаками. Представители кинологического центра органов пограничной службы раскрыли ребятам секреты дрессировки.

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