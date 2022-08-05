Минский городской транспорт 6 и 7 августа будет ходить по измененным маршрутам

На пр. Дзержинского от ул. Гурского до пр. Жукова временно ограничат движение транспорта с 2:00 6 августа до 5:00 7 августа. Причина - ремонтные работы, сообщает агентство"Минск-Новости".

На нечетной стороне пр. Дзержинского от ул. Гурского в направлении пр. Жукова с 2:00 (ориентировочно) до 13:00 6 августа будут изменены трассы следующих маршрутов: троллейбусов № 10, 36, 40, 53, автобусов № 57, 74С, 84.

