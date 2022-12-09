Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря: Овнам запрещены дальние поездки, Львов ожидает сюрприз, Скорпионам стоит аккуратно обращаться с финансами

В первой половине недели необходимо особенно критически подходить к поступающей извне информации - полученные данные могут быть неверно вами поняты. Также тщательно нужно читать и подписывать договоры, а лучше перенести их подписание на конец месяца. Вторая половина недели обещает интересные знакомства, люди сами будут искать общения с вами. К выходным постарайтесь не ссориться с любимыми, не давайте им повода для ревности.





В первой половине недели вам следует воздержаться от дальних путешествий, особенно морских круизов. Вам будет легко сбиться с пути и заблудиться. Также в этот период возрастает риск травм из-за невнимательного обращения с химическими веществами, поэтому будьте аккуратны в их использовании.

Вторая половина недели будет благоприятна для обучения и саморазвития. Отличный период для расширения кругозора, изучения чего-то нового. На выходных не планируйте романтических встреч. Вы можете стать жертвой мошенников или собственных заблуждений.





На этой неделе поберегите свое здоровье, ограничьте физические нагрузки. Отложите временно занятия в тренажерном зале, занятия бегом или посещение сауны. Излишнее перенапряжение может негативно сказаться на вашем самочувствии. Еще лучше воздержаться от посещения мест большого скопления людей.

Звезды не рекомендуют употреблять алкоголь, поскольку велик риск возникновения конфликтов из-за отсутствия контроля над своим поведением. Выходные - отличное время для изучения духовных практик, молитвы, просмотра фильма или чтения литературы.





Текущая неделя для вас будет полностью посвящена взаимодействию со второй половинкой. У вас могут возникнуть сомнения в верности партнера, что может разрушительно сказаться на ваших отношениях. Попытка поговорить и выяснить причину тревожного поведения вашего любимого человека еще больше может запутать ситуацию.

Вторая половина недели окажется более благоприятнойдля совместных походов в гости к друзьям со своей второй половиной. На выходных постарайтесь контролировать свои слова и поступки. Возможно, вы станете вести себя эгоистично и высокомерно. Держите под контролем свои негативные эмоции.





Первая половина недели пройдет неудачно для тех,кто занимает подчиненные должности. Высока вероятность большой нагрузки на работе, допущения ошибок в документах и в расчетах. Неприятности также отразятся на делах домашних. Это значит, что у вас совсем не возникнет желания навести порядок в квартире или приготовить ужин.

Звезды советуют составить четкий график дел, обязанностей и не отступать от него. Не стоит забывать про свое здоровье. Вторая половина недели пройдет более позитивно. У вас появится энергия, прилив сил, благодаря чему вы сможете быстро справится с делами.





Эту неделю вы посвятите выяснению отношений со своей второй половиной. Сперва вам будет казаться, что ваша пассия что-то скрывает и недоговаривает, вызывая в вас ревность. Наберитесь терпения: ваш любимый или любимая порадуют приятными сюрпризами, подарками и разговорами по душам.

Вторая половина недели отлично подойдет для общения с близкими и друзьями, встреч, походов в гости. На выходных займитесь хобби. Попробуйте свои кулинарные возможности. Вам удастся порадовать своих домашних вкусной и ароматной выпечкой.





Основная тема недели - это взаимоотношения внутри семьи. Звезды не рекомендуют заниматься перестановкой, перепланировкой или генеральной уборкой в квартире. Эта деятельность может стать причиной конфликтных ситуаций с домашними. Высока вероятность поломки и выхода из строя бытовой техники.

Вторая половина недели идеально подойдет для приобретения гаджетов, сложных технических устройств, электроники. На выходных воздержитесь от приема гостей или похода в гости, чтобы не стать инициатором конфликтной ситуации. Лучше останьтесь дома в уютном кругу семьи.





Первая половина недели окажется для вас достаточно проблемной. Постарайтесь минимизировать контакты с незнакомыми людьми, откажитесь от поездок и дальних путешествий. Следует избегать сплетен и крайне критично воспринимать поступающую к вам информацию.

Вторую половину недели уделите своей второй половине. Спланируйте совместный поход в гости, кино или театр.А еще это благоприятное время для решения семейных проблем. Сейчас вы смело можете поднимать острые и наболевшие вопросы. Вам удастся прийти к компромиссу и мирному разрешению всех разногласий.





В первой половине недели звезды советуют крайне аккуратно обращаться с финансами. Имеет место рассеянность, забывчивость с вашей стороны. Остерегайтесь мошенников, не играйте в азартные игры и не поддавайтесь никаким уговорам вложиться в сомнительное дело.

Вторая половина недели как нельзя кстати подходит для решения финансовых вопросов. Удачно сложится покупка домашнего животного и средств по уходу за ним. В воскресенье может быть напряжение в ваших романтических отношениях. Воздержитесь от приобретения подарка для любимого человека - есть риск, что он его не оценит.





В первой половине недели у вас могут возникнуть конфликты в семье. Чтобы этого избежать разговаривайте со своими близкими, прислушивайтесь к их советам и рассуждениям. Если ваша точка зрения не совпадает с мнением вашей семьи, лучше не настаивайте на своем, иначе можете оказаться в плену собственных заблуждений.

Вторая половина недели принесет позитивный настрой в семью. Отличное время для совместных походов с детьми в цирк, музей, планетарий или ботанический сад. В выходные откажитесь от приема гостей из-затого, чтоможет вспыхнуть ссора на ровном месте.





В первой половине недели у вас могут возникнуть трудности в коммуникации с коллегами. Появятся слухи, которые негативно отразятся на вашей репутации.Сейчас нужно крайне внимательно следить за тем, что ты говоришь и кому. Особенно, если информация касается личной жизни.

Вторую половину недели лучше хорошо провести в уютном кругу семьи, рядом со своими близкими. Прекрасное время для решения хозяйственно-бытовых вопросов. На выходных воздержитесь от поездок за город и встреч с человеком, с которым вы общались только в социальных сетях.





В начале недели у вас будет отсутствовать взаимопонимание с друзьями. Не просите и не давайте в долг, так как это может спровоцировать конфликты. Откажитесь от посещения казино, клубов и других увеселительных заведений: есть риск потери большой суммы денег.

Вторая половина недели отлично подойдет для общения, новых знакомств, поездок на природу. В воскресенье лучше остаться дома в одиночестве или рядом с близкими.Воздержитесь от походов в гости или встреч в многолюдных местах.





В начале недели вам следует быть крайне аккуратными в принятии важных решений. У вас пока вряд ли будет четкое представление о плане достижения целей. Лучше хорошенько подумать и подождать среды, когда готовые решения сами возникнут на вашем горизонте.