Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря: Раков ждет расцвет в отношениях, Скорпионы захотят сменить имидж, Рыбам предстоит интересное знакомство

Прекрасное время для самовыражения и реализации своих творческих способностей. Фантазию и талант можно задействовать в любом деле: от написания картины до украшения своего жилища к новогодним праздникам. А еще старайтесь проводить время с дорогими и любимыми вам людьми. Обменивайтесь теплотой, вниманием и бережным отношением друг к другу.





На этой неделе вас охватит жажда знаний и обучения чему-то новому. Усилится ваша любознательность и интеллектуальная активность. Хорошее время для саморазвития и творчества, поэтому смело отправляйтесь в путешествие или на обучающие курсы.

В середине недели вы будете притягивать восторженные взгляды противоположного пола, занимающего высокое положение в обществе. Главное, не терять голову от повышенного к вам внимания. Выходные постарайтесь провести активно: посетите культурное мероприятие, прогуляйтесь по зимнему лесу или организуйте встречу с друзьями.





Начало недели может принести стрессовые ситуации, связанные с деньгами. Возможно, вам потребуется большая сумма денег. Волнение - в сторону, финансовый вопрос в итоге разрешится благополучно и быстро. Усилится ваш интерес ко всему тайному. Включив свои аналитические способности, вы сможете найти ответ на свой вопрос.

Вторая половина недели пройдет в гармоничных и теплых отношениях с партнером по браку. Именно сейчас можно строить совместные планы, мечтать и просто говорить по душам. Хороший период для поездки к родственникам, похода на торжественное мероприятие. Также это прекрасное время для венчания.





В начале недели вам удастся внести оживление в ваш супружеский союз. Хорошее время для обсуждения планов на будущее, встреч с друзьями семьи за большим столом. Именно сейчас важно уделять больше времени любимому человеку, проявлять особую заботу и теплоту. Вы на правильном пути гармонизации супружеских отношений.

В середине недели обратите внимание на свое самочувствие. Займитесь укреплением иммунитета, снизьте физические и умственные нагрузки. Постарайтесь дать передышку своему организму. Если есть возможность, пройдите курс массажа, запишитесь на плавание в бассейн.





На этой неделе звезды советуют приобрести в дом бытовую технику, которая облегчит ваш домашний труд и сделает ваше жилище комфортным. Хорошо заняться уборкой, процесс которой доставит вам удовольствие. Порядок в вещах поможет навести порядок в своих чувствах, мыслях и эмоциях.

Вторая половина недели принесет расцвет в личные отношения. Если вы состоите в браке, вам удастся открыть своего партнера заново, вы отметите для себя еще больше положительных качеств своей половины. Если вы пока встречаетесь с любимым человеком, самое время оформить ваши отношения официально.





Неделя пройдет на романтической волне. Будьте готовы к сюрпризам, подаркам и исполнению заветного желания. Именно сейчас вы услышите любовные признания, ваши отношения будут переживать обновление чувств, особую нежность и теплоту.

Если вы одиноки, своего человека вы можете встретить во время туристической поездки. Вторая половина недели переключит ваше внимание на проблемы в семье. Отличный период для обустройства своего жилища, наведения порядка и косметического ремонта. Также благоприятное время для покупки домашнего животного.





На этой неделе обстоятельства сложатся в пользу получения кредита на жилье. Если приобретение квартиры остается пока лишь в мечтах, займитесь перестановкой или ремонтом в своем жилище. Найдите возможность сделать свой быт уютным и комфортным.

В середине недели улучшатся романтические отношения. Возможно, вас пригласят на свидание. Тем, у кого есть дети, звезды рекомендуют организовать поход в кукольный театр, кино или цирк. Постарайтесь провести время со своими детьми в теплой, наполненной любовью атмосфере.





На этой неделе активизируется ваше общение и контакты. Возможно, вас пригласят в гости, к вам будут поступать просьбы о помощи или консультации. Помогая другим людям, удивительным образом вы сможете решить все свои проблемы.

Середина недели отлично подойдет для благоустройства своего жилища и украшения к новогодним праздникам. Наряжать квартиру можете всей семьей, это сблизит вас и укрепит ваши отношения. Стоит ожидать материальной помощи от родственников.





На этой неделе постарайтесь отодвинуть на задний план все развлечения и заняться решением материальных проблем. Именно сейчас вы сможете справиться с насущными вопросами. За любую работу беритесь творчески, со знанием дела. Хорошее время для покупки экзотического домашнего животного.

Вторая половина недели подойдет для смены имиджа. Новый цвет волос, прическа и стиль одежды найдут положительный отклик у окружающих вас людей. Главное, что внутренне вы стали готовы к изменениям во внешности. Выходные идеально подойдут для короткой поездки.





На этой неделе самое время для раскрытия своих творческих способностей. Постарайтесь заняться любимым делом или хобби. Вам будет важна оценка ваших талантов окружающих людей. Если вы пока находитесь в поиске себя, то смело увлекайтесь разными видами деятельности, пробуйте реализовать свои возможности.

Вторая половина недели отлично подойдет для духовных практик, для чтения литературы. Найдите время, чтобы побыть наедине со своими мыслями, в тишине. Временное одиночество тоже лечит. Это поможет вам отдохнуть физически и достичь душевного равновесия.

Первую половину недели вы будете получать истинное удовольствие от уединенной домашней обстановки, от того, что не обременены семейными обязательствами. Насладитесь внутренней гармонией и уютом. Если есть возможность, отправляйтесь в санаторий или на базу отдыха.

В середине недели вы почувствуете нехватку новых впечатлений. Возрастет роль дружеского общения. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку, где вы весело проведете время в компании близких по духу вам людей. В выходные ждите приятных сюрпризов.

В первой половине недели звезды советуют активизировать дружеские контакты. Усилится ваша потребность в осознании себя частью дружного коллектива, где всегда можно найти понимание и поддержку. Возможно, вы захотите стать членом клуба или группы.

Вторая половина недели отлично подойдет для достижения поставленных целей. Постарайтесь конкретно сформулировать цель, которую стремитесь достигнуть, и внешние обстоятельства будут складываться в вашу пользу.





В первой половине недели вы станете центром притяжения внимания. Окружающие вас люди станут проявлять интерес к вашей персоне. Возможно, о вас или вашей деятельности напишут статью, или вас пригласят поучаствовать в съемках телевизионного шоу.