Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа: Тельцам предстоит принять важное решение, Львы будут купаться в знаках внимания, Скорпионов ждет материальный бонус

Эта неделя - время для планирования своего ближайшего будущего, расстановки приоритетов и определенности в выборе. Главное, не торопиться, подойти к принимаемым решениям взвешенно и разумно. Не игнорируйте возможности для развития в профессиональной сфере, проявляйте заинтересованность, инициативность и лидерские качества в рабочих процессах. В отношениях с людьми будьте терпеливы, деликатны и милосердны.





Эта неделя может сложиться неоднозначно. Успешно или провально - будет зависеть от тех способов решения вопросов, которые вы выберете. Не стоит торопиться и принимать поспешные, необдуманные до конца решения. Свои силы и энергию используйте с умом и осторожно.

Не распыляйтесь на все подряд - сконцентрируйтесь на главном и важном для вас в этот период времени. Тогда будут возможны не только успехи на работе, но и шансы усилить свои карьерные позиции. Выходные рекомендуется провести в уютном кругу семьи, в спокойной обстановке, занимаясь обыденными делами.





На этой неделе вас ожидает много приятных ситуаций в профессиональной сфере и в личной жизни. Вам предстоит принять важные решения относительно совместного будущего со своим партнером, а также заниматься финансовыми и имущественными вопросами.

Не исключены скорые переезды, путешествия и смена места работы. Обратите внимание на свое здоровье, которое может напомнить о себе ухудшением самочувствия из-за больших трат сил и энергии. Тем представителям знака, у кого есть дети, стоит уделить повышенное внимание своим чадам и помочь в образовании или выборе профессии.





Эта неделя обещает быть продуктивной и успешной в профессиональной сфере. Направьте свое внимание на отношения с партнерами. В деловом пространстве вы будете стремиться к союзу для разработки совместных проектов и достижения выгодных целей. Ваши козыри - это дипломатичность, обаяние, грамотное изложение преимущественных позиций для будущего альянса.

В романтической сфере сделайте акцент на договорных обязательствах и планировании совместного будущего. Некоторые представители знака примут решение вступить в брак или объявить о помолвке. Финансовое положение улучшится во второй половине недели.





На этой неделе вы вплотную будете заняты материальных проблем. Большинство поставленных задач у вас получится решить успешно. Многие представители знака будут склонны к необычному для себя поведению: посещать массовые мероприятия, выходить в публичную сферу, активно взаимодействовать с социумом.

Несмотря на вашу активность и загруженность, семья не останется без вашего внимания, заботы и помощи. К выходным может ухудшиться самочувствие, уязвимой станет пищеварительная система. Вам стоит пересмотреть свой рацион и исключить из него острую, жирную пищу и алкоголь.





Эта неделя пройдет с большой пользой для вас: хорошие достижения в профессиональной сфере, возможность продемонстрировать широкому кругу общественности свои таланты и творческие способности, а также успехи в романтике.

Одинокие представители знака будут купаться в знаках внимания поклонников, причем очень перспективных. Львы с семьей же будут переживать прилив позитивных эмоций и ярких чувств к своим вторым половинкам. Те, кто пока не связан узами брака, могут принять предложение руки и сердца.





На этой неделе вы сможете реализовать некоторые свои намерения и планы в романтической сфере, а также в сфере отношений с партнерами по бизнесу. Некоторые представители знака смогут восстановить утерянные связи и контакты, возобновить общение с нужными людьми.

Хорошие возможности появятся для воплощения в жизнь своих идей, связанных с имуществом или местом жительства. Кредиты и займы лучше брать в первой половине недели, а ее вторую часть стоит посвятить заботе о своем здоровье и внешнем виде.





На этой неделе вам рекомендуется большую часть своего времени и сил уделять профессиональной сфере. Там намечается благоприятный период, когда можно смело браться за разработку новых проектов, менять место работы, активно продвигать свои идеи, а также подниматься по карьерной лестнице.

В сфере романтики и отношений повезет тем, кто уже определился с партнерами и желает всерьез создать семью. Поверхностные и недолгосрочные связи не принесут вам счастья и любви.





Эта неделя откроет вам хорошие возможности для увеличения своих доходов. Направляйте свою энергию в сферу материальных достижений. Возможна новая, более перспективная должность, появление нового источника заработка или финансовое вознаграждение за вашу активность и предприимчивость.

В романтической сфере у многих представителей знака намечаются перемены, связанные с приходом в жизнь новых поклонников или партнеров, отношения с которыми будут очень вдохновляющими. Выходные стоит провести в спокойной обстановке, избегая посещения публичных мест.





На этой неделе вы будете получать истинное удовольствие от интересных событий. Некоторые представители почти все время будут находиться на виду, привлекать к себе повышенное внимание, получать комплименты и даже подарки. Многие в этот период начнут свой бизнес или работу над важным проектом.

Во второй половине недели возможны интересные знакомства, которые имеют все шансы перерасти в крепкую и надежную дружбу. Финансовое положение будет улучшаться, поэтому смело совершайте покупки, о которых вы давно мечтали.





Эта неделя обещает быть успешной и стабильной. Многие представители знака будут эффективно решать вопросы, выходя в публичное пространство, умело взаимодействуя с органами власти и социумом. В первой половине недели благополучно решатся вопросы кредитов и страховок.

Во второй половине недели вас ждет прекрасное взаимодействие с деловыми партнерами, коллегами и единомышленниками. Материальная сфера порадует внеплановыми поступлениями денег. Романтическая часть жизни останется пока без изменений.





На этой неделе вам рекомендуется заняться построением планов на будущее. Это будет касаться профессиональной сферы, личных отношений и работы над собой. Ставьте конкретные цели, пускай небольшие, но реальные.

Если ваша деятельность связана с медициной, у вас появятся шансы реализовать свои навыки и способности. Материальная сфера будет стабильной с тенденциями к улучшению, а романтическая часть жизни порадует знаками внимания со стороны поклонников или партнера.





На этой неделе успешной и вдохновляющей обещает быть сфера романтики и отношений. Многие представители знака смогут воплотить свои стремления и планы, причем без особых усилий и трудностей. Профессиональные дела будут решаться успешно в первой половине недели.