Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Тельцам предстоят перемены на работе, Стрельцы смогут услышать заветное предложение, Рыб ждет финансовое прибавление

Эта неделя принесет внутренний оптимизм и тягу к успеху. Вас ждут активность и целеустремленность в решении текущих дел и проблем. Некоторых представителей знака ожидает настоящий успех в карьере, но не старайтесь прыгнуть выше головы - всему свое время. В отношениях старайтесь контролировать свои эмоции, самообладание позволит избежать серьезных ошибок.





На этой неделе ваc ожидают новые впечатления и общение, связанное с профессиональной сферой. Для семьи и родственников вам стоит приберечь силы, время и внимание, потому что им потребуется ваша поддержка.

В романтической сфере необходимы усилия для выстраивания общения со своими партнерами. Возможно, вам стоит пересмотреть свои принципы развития отношений. Не ищите легких и поверхностных романтических связей - самая пора всерьез задуматься о семье.





На этой неделе вы будете заняты планированием своего распорядка, который каснется рабочего пространства, романтической части жизни и здоровья. В профессиональной сфере стоит ожидать нововведения со стороны руководства. Изменения вначале вызовут у вас возмущение, а затем вы почувствуете преимущество новых методов управления.

Романтическая сфера порадует улучшением отношений со вторыми половинами. Если вы были в ссоре с любимым человеком, самое время прийти к миру и положить конец противостоянию. Не бойтесь сделать шаг первыми, признать свою вину и попросить прощения - это всегда достойно уважения.





Эта неделя приготовила для вас насыщенные события в профессиональной сфере. От вас потребуется хорошая отдача и активность. Не забывайте и об отдыхе - встречи с друзьями и новыми знакомыми обеспечат вам прилив сил и подарят отличное настроение.

Следите за своим самочувствием, которое может ухудшиться по вашей же вине. Старайтесь питаться рационально, исключите жирную, острую и сладкую пищу, высыпайтесь и не забывайте о физической активности. Романтическая часть жизни порадует приятными сюрпризами от вторых половинок.





Эта неделя принесет некоторые сложности, связанные с эмоциональным состоянием. Многие представители знака будут склонны к подозрительности, мнительности и ипохондрии. Не дайте вашему унылому настрою испортить отношения с вашим окружением, иначе придется долго восстанавливать утраченные связи.

Лучшим отдыхом окажется поездка на природу, возможность побыть наедине с любимыми вдали от городской суеты и накопившихся проблем. Наступление эмоционального равновесия принесет хорошее физическое самочувствие.





Вас ждет интересная и активная неделя. Будет много поездок, встреч, знакомств и возможностей быть в центре внимания. Некоторые представители знака приобретут новых поклонников не только в романтической сфере, но и в профессиональной.

На вторую половину недели запланируйте поход к косметологу, парикмахеру или организуйте себе сеанс массажа. Финансовое положение улучшится, что позволит приобрести подарки для своих близких и порадовать себя новыми вещами.





Эта неделя окажется очень продуктивной для вас. Вы без проблем справитесь со всеми задачами и делами, с легкостью будете ориентироваться в информационном потоке, что поможет добиться хороших результатов в профессиональной сфере.

Романтическая часть жизни вдохновит свиданиями и знакомствами с интересными людьми. Если вы состоите в браке, то сможете открыть своего партнера с другой стороны, отметив его прекрасные качества надежности и чуткости.





Эта неделя принесет возможности для хороших перемен в жизни. Касаться они будут профессиональной сферы - вам могут поступить предложения о смене работы, деятельности или повышении в должности. Прежде чем соглашаться на что-то другое, не торопитесь и хорошо обдумайте все преимущества и возможные сложности предстоящих перемен.

Финансовое положение взывает к разумной экономии, не стоит поддаваться сиюминутным эмоциям и покупать те вещи, которые вам не нужны. Обратите внимание на свой режим дня, подумайте, как можно его подкорректировать, чтобы самочувствие улучшилось.





Неделя обещает быть насыщенной делами, новыми проектами и хорошими событиями. Приготовьтесь, что темп этого периода будет быстрый, поэтому вам придется успевать во всех сферах. Ваша активность будет вознаграждена материально и поможет расширить круг ваших знакомств.

В романтической сфере намечаются важные перемены. Возможно, ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень, и дело будет близиться к узакониванию вашего союза.





На этой неделе вы сможете оказать реальную поддержку некоторым людям с помощью вашего обаяния, чуткости и понимания. Этим вы упрочите свои позиции на работе и семье.

В сфере романтики вам удастся прийти к компромиссу по ранее возникшим противоречиям с вашим партером. Профессиональная сфера предоставит возможности продемонстрировать свои лидерские и организаторские качества, а также увеличить доходы.





Эта неделя даст вам возможность сбавить темп в достижении своих целей, решении текущих задач и переключиться на отдых и приятное общение с друзьями. В профессиональной сфере возможны некоторые перемены - освоение новых направлений, повышение в должности, смена работы.

Если ваша сфера деятельности связана с аналитикой, финансами или информацией, вас ждут успехи. Здоровье может ухудшиться по причине переохлаждения, поэтому одевайтесь по погоде. На романтическом фронте настанет долгожданная гармония.





На этой неделе вы сможете реализовать давние планы, связанные с материальной сферой. Это вызовет в вас интерес, подтолкнет к новым увлечениям и подарит хорошее настроение.

Романтическая сфера порадует приятными сюрпризами и знаками внимания от поклонников и партнеров. Прекрасное самочувствие отразится на внешности, поэтому ждите в свой адрес комплименты.





На этой неделе вы примерите на себя роль наблюдателя, когда вам не придется вмешиваться в те события, которые происходят вокруг вас. Это даст вам возможность сделать для себя важные открытия относительно вашего окружения.