Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября: Раков ждет романтика, а Стрельцы ярко заявят о себе

На этой неделе вашими козырями в достижении поставленных задач станут интеллект, концентрация внимания и нестандартный подход. Не стоит подавлять в себе смелость и активность, но и суетиться не следует. За свою щедрость не нужно ждать похвалы, делайте все искренне и от сердца. Держитесь подальше от самомнений, превозношения и экстравагантности, которые оттолкнут достойных людей от вас.





На этой неделе вам стоит проявить особую собранность и дисциплину, тогда вы сможете улучшить свои позиции в профессиональной сфере. В общении с ближними постарайтесь удержаться от высокомерия, манипуляций и претензий, иначе спустя время будете жалеть о своем поведении.

К концу недели вам удастся реализовать личные идеи, задумки, связанные с созиданием. Здоровье обещает быть хорошим при условии достаточного сна, полноценного питания и умеренной физической нагрузки.





Эта неделя порадует вас отличным настроением, добрыми событиями и денежными бонусами. Не забывайте о своем здоровье - самое время заняться профилактикой хронических недугов. Финансовое положение позволит вам смело тратить деньги на свои увлечения и на близких людей.

Позитивные перемены ожидаются в романтической части жизни: решительные знаки внимания от поклонников, флирт, приглашения на свидания и удивительные встречи. Выходные лучше провести за активной деятельностью на свежем воздухе или в кругу семьи.





На этой неделе профессиональная сфера начнет приносить не только успехи в карьерных делах, но и материальные доходы. Вам удастся упрочить свое финансовое положение и найти возможности для дальнейшего развития и движения вперед.

В середине недели не стоит вкладывать деньги в какие-либо проекты, которые окажутся провальными. Выходные посвятите романтике и общению. Организуйте поход в кино, кафе или на выставку живописи. Здоровье обещает быть стабильным, но опорно-двигательной системе следует уделить внимание.





На этой неделе рекомендуется сбавить обороты и снизить профессиональную активность. Все важные дела стоит решить в первые три дня рабочей недели. Финансовыми вопросами лучше заняться в конце периода, особенно, если они касаются наследства, страхования или кредита.

Романтическая сфера вдохновит вас на этих выходных чувственными признаниями от любимых, подарками и сюрпризами. Проведите это время со своими вторыми половинками за ужином при свечах, теплыми разговорами и с бережным отношением друг к другу.





Эта неделя сложится неоднозначно для вас. Трудности будут касаться вашего эмоционального состояния. На работе вас ждут новые интересные проекты, а вот общение с окружением не заладится. Старайтесь держать себя в руках и уважительно относиться к собеседникам.

Не стоит при первом же случае демонстрировать свое превосходство или самомнение - поверьте, что успеха вам это точно не принесет. Внимательно отнеситесь к финансовой сфере - возможны крупные и ненужные траты, сделанные под влиянием эмоций. Избегайте употребления алкоголя и переедания.





На этой неделе вы станете довольствоваться отличными результатами ваших усилий и стараний в профессиональной сфере. Особенно удачно сложится неделя у научных работников и финансистов. Материальные вознаграждения за ваш труд обещают быть щедрыми и своевременными.

Берегите свое здоровье - велик риск вирусной инфекции, поэтому одевайтесь по погоде и укрепляйте иммунитет. Романтическая сфера подготовила для вас новые знакомства с перспективными поклонниками, но рекомендуется отзываться на знаки внимания и симпатию лишь тем представителям знака, кто находится в поиске спутника жизни.





Эта неделя обещает спокойную и неторопливую жизнь в профессиональной сфере и в отношениях с социумом. Здоровью следует уделить особое внимание и соблюдать осторожность во время передвижения по городу. Финансовое положение улучшится к этим выходным.

Сюрпризы ожидают вас в романтической сфере - новые знакомства, знаки внимания от нынешнего партнера, подарки, которые принесут радость и вдохновят вас на чувственность и нежность к вашему любимому человеку.





На этой неделе вам рекомендуется снизить активность и количество времени общения с людьми. Это позволит вам избежать конфликтов и неприятностей, а также сохранить свое физическое и эмоциональное здоровье. Если есть возможность, откажитесь от езды за рулем автомобиля.

К концу недели у вас появится возможность получить денежные средства из неожиданных для себя источников. Выходные посвятите романтике и отношениям. Вас ожидают приглашения на свидания, подарки и комплименты, которые вдохновят и вызовут у вас положительные эмоции.





На этой неделе вы заметно преуспеете в делах карьерных. Если ваша деятельность связана с наукой или медициной, вы сможете ярко заявить о себе и своих достижениях. Некоторые представители знака будут находиться в центре внимания и получат финансовые вознаграждения за свои труды.

В середине недели будет возможность пострадать из-за своей щедрости по отношению к тому человеку, который мало заслуживает ее. Романтическая часть жизни обещает быть предсказуемой, лишь одиноких представителей знака ожидают интересные и необычные события, которые заставят вас пересмотреть свое отношение к давним знакомым противоположного пола.





На этой неделе рекомендуется решить вопросы наследства, кредитования и страхования. Самое время увидеть свои перспективы и понять, в каком направлении двигаться. Профессиональные дела потребуют от вас концентрации и интеллектуальных усилий.

Избегайте экстремальных видов спорта и откажитесь от езды за рулем - высоки риски травмы и попадания в неприятные ситуации в этот период. Материальное положение и романтическая сфера останутся на позициях предыдущей недели.





На этой неделе постарайтесь избегать конфликтов и противостояний со своим окружением. Вы будете склонны к раздражительности и капризности - учитесь контролировать и управлять своими эмоциями.

В середине недели вы ощутите заметный прилив сил и положительных эмоций. Приятные изменения коснутся профессиональной сферы и личных отношений. На выходных благополучно сложится шопинг и поход к парикмахеру или косметологу. Полученные результаты вызовут восхищение не только у вас, но и вашего окружения.





На этой неделе вам понадобится проявить нестандартный подход в решении дел. Вы окажетесь в выигрыше, если переступите через привычные схемы и стереотипы. Рекомендуется находиться в центре внимания и получать от этого вдохновение и удовольствие.