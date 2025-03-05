Гортензии, пионы и альстромерии - тепличные хозяйства подготовили широкий выбор цветов к 8 Марта

Время подарков и, конечно, цветов. К 8 Марта наши тепличные хозяйства подготовили огромное количество разноцветных бутонов.

Тренды этого года - гортензии, пионы и альстромерии. А вот тюльпаны, мимозы и розы - классика.

Совсем скоро 8 Марта. Мужчины будут поздравлять своих прекрасных дам, а без цветов в этом деле не обойтись. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что фаворитами будут тюльпаны, не останется без внимания и королева цветочного мира - роза. Чтобы растения попали на прилавки в срок, их выращиванием приходится заниматься еще зимой. И выручают в этом современные теплицы - главные инкубаторы весенней эйфории.





Круглый год здесь не просто весна, а лето, тепло и свежо. Поддерживается определенная температура и влажность. Искусственно создаются максимально комфортные условия для растений. В тепличном хозяйстве "ДорОрс" в Минском районе уже более 15 лет выращивают такие яркие бутоны и продают их.

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В белорусских теплицах популярна голландская технология выращивания цветов. Основное преимущество - использование цифровых технологий.

Наталья Спириденок, начальник цеха по выращиванию цветов:

"Управление теплицами происходит через компьютер. Каждое растение индивидуально получает питательный раствор".

На 3,5 га цветочных теплиц хозяйства трудится 25 человек. Фронт работы, конечно, большой, но ежедневное любование такой красотой снимает всю усталость. Анастасия Шаповалова - начальник цеха, уже около десяти лет в профессии, уверяет, что ничто не сможет заменить людские руки, особенно женские.

Главный праздник весны - хороший повод для кого-то и подзаработать. Но сегодня нужно учитывать и правовые тонкости. С октября прошлого года начал действовать закон - все физлица, которые выращивают цветы сами, должны иметь справку. С ней можно продавать без регистрации в качестве субъекта хозяйствования. Если же цветы закупаются оптом, то придется перейти в разряд ИП или юрлиц.

Ольга Язвинская, замначальника главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по Минской области:

"Физические лица имеют право реализовывать продукцию цветоводства и декоративные растения только при наличии справки, выданной местным исполнительным и распорядительным органом. Данной справкой подтверждается, что продукция выращена физическим лицом или его родственниками на территории участка, находящегося в Беларуси".