Горячая осень: в разгар посевной аграрии получают заслуженные ордена и медали

Краткий пересказ от ИИ

Белорусы уверенно смотрят в будущее и не хотят уезжать из своей страны (таких рекордные 98 %). Все просто: фундаментальные ценности нашего общества - это мирная жизнь и продовольственная безопасность.

Социологи спросили людей напрямую: чем вы больше всего гордитесь в современной Беларуси? Ответы показательны. В лидерах национальной гордости - качество наших продуктов питания и то, что государство гарантирует социальную защищенность. А ведь эти важнейшие поводы для гордости создаются прямо сейчас руками тех, кто трудится на земле. Наша экономика чувствует себя уверенно, один из главных ее драйверов - именно сельское хозяйство.

Для аграриев осень - совсем не время расслабляться. Сейчас в полях активно убирают овощи и вовсю приступают к осенней посевной. И прямо в разгар этой горячей поры лучшие из лучших получают заслуженные государственные награды за успешную жатву. Первый пул героев - от первого региона: указ и распоряжение Президент подписал в самом начале сентября. Список получился внушительный. Здесь и опытные механизаторы, и руководители, и целые передовые хозяйства, и даже сотрудники МЧС и МВД, которые помогали спасать урожай.

Для многих новость о будущем награждении стала сюрпризом - приятным и мотивирующим работать еще больше и усерднее.

Урожай картофеля в Ивацевичах в этом году точно удался. И технологию соблюдали, и погода способствовала. Кажется, все сложилось в "Святой Воле". Так называется самое крупное хозяйство района, где все-таки привыкли рассчитывать только на свои силы. Такой подход отметили на самом высоком уровне. Теперь у аграриев - орден Трудовой Славы.

Владимир Любушак, директор ОАО "Святая Воля":

"В чем секрет? Это трудолюбие наших людей, которые приносят блага нашему хозяйству, области и государству. Без этого никак. Как сказал Александр Григорьевич, что если не хотим воевать - трудитесь. Я хотел бы сказать большое спасибо нашему коллективу. В этом ордене частичка каждого работающего".

И еще о секретах успеха. Девиз руководителя прост: не нужно ничего изобретать, все технологии уже известны. Главное - правильно им следовать. А еще нужно изучать рынок. Если увидел, что цифровизация реально помогает механизаторам, срочно внедряем в хозяйство.

Евгений Зыщик, главный агроном ОАО "Святая Воля":

"Навигация ведет, получается, трактор без помощи механизатора с точностью до двух сантиметров. Даже самый опытный тракторист, механизатор так никогда не проведет технику".

Да и механизаторам так работать гораздо комфортнее. Вообще крепкие хозяйства отличает забота о людях. Если накормить сытным обедом, причем всех, а не только тех, кто в поле. А если строить новый молочно-товарный комплекс, то такой, чтобы приходить на работу как на праздник. Вероника не даст соврать. Успевает и за буренками присмотреть, и, конечно, про семью не забывает. Дома ведь муж и шестеро детей.

"Я в основном посвящала все свое время этой ферме. Я ее называю седьмой ребенок. Потому что в последнее время больше времени я ей уделяю. И дети сами уже понимали, что мама на работе. Они мне сами помогали", - рассказала заведующая МТК "Оброво" Вероника Спиченок.

В сельском хозяйстве без мужского труда никуда. В образцовой "Святой Воле" есть не менее образцовый механизатор.

Трактористу-машинисту Василию Корчомному объявлена Благодарность Президента. Наш герой скромный, работящий, поэтому в коротком перерыве есть время буквально на пару слов.

Василий Корчомный, тракторист-машинист ОАО "Святая Воля":

"Мне сказали, что объявлена награда Президента. Она очень важная и буду дальше больше работать".

За камерой Василий признается, что другую работу никогда не рассматривал. Это объединяет, пожалуй, всех героев жатвы. Любовь к родной земле с самого детства.

Убедимся в этом уже в другой локации. Это "Рогознянский" Жабинковского района. И тут тоже есть свой герой. Александр Мисиюк скоро отправится получать медаль "За трудовые заслуги". А пока расскажет нам свою историю.

"Я родился в деревне, в школу ходил в городе. А каникулы все у бабушки в деревне. Отец трактористом был. На работу меня брал. У друзей родители тоже трактористами работали. После школы в училище. А после училища служба в армии. Уже больше 35 лет, наверное, в колхозе работаю", - поделился тракторист-машинист ОАО "Рогознянский" Александр Мисиюк.

За всю жизнь всего лишь одна запись в трудовой, и тут Александр ничего менять не намерен. Коллектив уже как родная семья, до сих пор к герою с поздравлениями. Есть на кого равняться - хозяйству, области и стране.

Чтобы рассказать о следующем герое, переместимся под Брест в офис крупной логистической компании. Да, нетипично для сюжета про жатву, но сейчас поймете, почему.

Армия, а после одно хозяйство на всю жизнь. История Владимира Дудара тоже про постоянство. В родном Остромечево работал с 1986-го, остался и на пенсии, но все же здоровье взяло свое, пришлось чуть сбавить ритм. Перешел в Департамент охраны МВД. Этим летом во время отпуска поехал не на моря, а на поля того самого Остромечево. Почувствовал - товарищам нужно помочь. И надо сказать, сделал это результативно - объявлена Благодарность Президента.

С супругой в этом году отметили рубиновую свадьбу, т. е. вместе уже 40 лет. Мария тоже трудилась в Остромечево, поэтому знает всю агрокухню изнутри. Если муж нужен там, значит, так и должно быть.

Такой крепкий тандем. Одна семья и одно дело. Совместными усилиями ради общего блага.

Мария Дудар, жена Владимира Дудара:

"Это гордость, радость за хлеб. Сколько он сеял, сколько он пахал земли и убирал этот хлеб. А хлеб на столе - это всему голова".

Такие теплые слова особенно приятны в Год белорусской женщины. Мужские трудовые подвиги они ведь часто для нее - своей жены, земли и страны. Беларуси, что богата урожаем и талантливыми людьми.