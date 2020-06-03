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Горячая линия для абитуриентов начала работать в Министерстве образования

До 19 августа можно будет обратиться с вопросами об организации вступительной кампании. Дозвониться можно с 9 утра до 6 вечера. В этом году более 64 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЦТ. Наиболее популярные предметы - русский язык, математика и английский. Напомним, в этом году централизованное тестирование стартует 25 июня.

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