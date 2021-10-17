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Горячая линия двух полюсов мира - США и России - 18 октября в проекте "Понятная политика"

Готовят ли США новое "печенье" для революции? Что означает приезд Нуланд в Россию.

Почему 35 лет назад мы уже видели нечто подобное? Кто является архитектором внешней политики Вашингтона и как от этого зависит наша с вами реальность? Горячая линия двух полюсов мира. Подробнее - сегодня в "Понятной политике" - сразу после "Панорамы".

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