Горячая линия: ФСЗН принимает звонки на номер 122 по вопросам несвоевременной выплаты госпособий

В Беларуси с 10 июня запущена горячая линия по вопросам несвоевременной выплаты государственных пособий. Специалисты фонда соцзащиты принимают звонки по единому короткому номеру 122. Теперь если работодатель задерживает выплату больничного, пособий по беременности и родам, в связи с рождением ребенка и по уходу за ним, можно оперативно проинформировать профильные органы. Горячая линия будет работать на постоянной основе, звонки принимаются в рабочее время по будням.