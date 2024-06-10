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Горячая линия: ФСЗН принимает звонки на номер 122 по вопросам несвоевременной выплаты госпособий
В Беларуси с 10 июня запущена горячая линия по вопросам несвоевременной выплаты государственных пособий. Специалисты фонда соцзащиты принимают звонки по единому короткому номеру 122. Теперь если работодатель задерживает выплату больничного, пособий по беременности и родам, в связи с рождением ребенка и по уходу за ним, можно оперативно проинформировать профильные органы. Горячая линия будет работать на постоянной основе, звонки принимаются в рабочее время по будням.
Напомним, в нашей стране пособия в связи с рождением ребенка семьям, воспитывающим детей, а также больничные выплачиваются по месту работы. Неработающим пособия выдают в органах соцзащиты.
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