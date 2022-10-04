Горячая линия по вопросам перевода из частных школ в государственные работает в Минской области

Горячая линия по вопросам перевода учащихся из учреждений частной формы собственности в государственные учреждения общего среднего и дошкольного образования работает в Минской области, пишет БелТА со ссылкой на главное управление по образованию Минского облисполкома.



Телефон для обращений: +375 (17) 500 42 42. Обратиться можно с 14:00 до 16:00.



В Минске работает аналогичная горячая линия. Позвонить можно по номеру +375 (17) 380 42 59 с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00.



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