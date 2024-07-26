Горячая линия по вопросам устранения последствий урагана работает в Беларуси - уже поступило порядка 70 обращений

Запустили телефонную линию для того, чтобы оперативнее решать житейские проблемы людей, которых затронул разгул стихии. Ряд сложностей, которые непогода привнесла в нашу жизнь, тяжело самостоятельно разрешить пожилым и одиноким людям. Специалисты помогут разобраться с последствиями урагана. Самые популярные вопросы, с которыми обращаются люди, - это уборка поваленных деревьев, а также восстановление крыш индивидуального жилья.

