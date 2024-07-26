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Горячая линия по вопросам устранения последствий урагана работает в Беларуси - уже поступило порядка 70 обращений
В Беларуси работает горячая линия для пострадавших от последствий недавнего урагана. Ее запустило Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Номер единый - городской - 371-07-04. Код Минска - 017.
Запустили телефонную линию для того, чтобы оперативнее решать житейские проблемы людей, которых затронул разгул стихии. Ряд сложностей, которые непогода привнесла в нашу жизнь, тяжело самостоятельно разрешить пожилым и одиноким людям. Специалисты помогут разобраться с последствиями урагана. Самые популярные вопросы, с которыми обращаются люди, - это уборка поваленных деревьев, а также восстановление крыш индивидуального жилья.
Факт
Горячая линия работает с 08:00 до 13:00 по номеру +375 (17) 371-07-04.В министерстве подчеркивают: если с жилищем нешуточные проблемы, местная власть изыщет возможности оказать посильную помощь.
На горячую линию поступило порядка 70 обращений. Если в министерстве будут видеть, что число звонков не уменьшается, работу телефонной линии продлят на следующую неделю.
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