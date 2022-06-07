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Горячая линия по вопросам вступительной кампании - обратиться могут абитуриенты и их родители

По вопросам вступительной кампании абитуриенты и их родители смогут обратиться на горячую линию. Она организована Комитетом госконтроля в Минске и областных центрах с понедельника по пятницу. Телефоны горячих линий на сайте ведомства.

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