Горячая пора у белорусских выпускников - в Дзержинском государственном колледже экзамены сдавали 317 абитуриентов

Горячая пора у выпускников. По всей Беларуси сегодня прошли централизованный экзамен и централизованное тестирование. В этом году испытания проходят в один день. Сегодня сдавали языки: на русский записались более 44 тыс. человек, на белорусский - 11,5 тыс.

За ходом вступительной кампании наблюдала и корреспондент АТН Виктория Шаркова.

С самого утра сегодня в пунктах сдачи оживление.

Школьники в сопровождении педагогов начали прибывать на места заполтора часа до начала испытаний. С собой только паспорт, пропуск и ручка. На каждой точке дежурит мед персонал и сотрудники милиции. А за готовность аудиторий и сохранность бланков отвечает Комитет госконтроля.

К тестовым заданиям особое внимание. Конверты в аудиторию поступили за полчаса до начала. Чтобы обеспечить прозрачность испытания, выпускникам продемонстрировали, что тесты запечатаны. Так, в Дзержинском государственном колледже экзамены сдавали 317 абитуриентов. И хотя многие ребята знакомы с заданиями по опыту репетиционных тестирований, волнение все равно присутствовало.

Работают горячие линии в Комитете государственного контроля и в Комитете государственного контроля областей. И если говорить о днях после дачи первого ЦЭ и ЦТ на горячую линию и в госкомиссию более 80 обращений было. В основном это обращения, связаны с записью на резервные дни. Андрей Лобович, зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси