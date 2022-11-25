Горячие конфликты и политический террор - как устоять в новых реалиях, и что для этого будет делать ОДКБ?

Система полярности в мире меняется. Но сила может быть лишь в единстве, а не в принципах диктата и навязывания гегемонии одной страны другим. Союзникам по ОДКБ предстоит укрепить единство, об этом на саммите говорил наш Президент. Иначе в условиях вызовов и угроз поодиночке не выстоим. Так что в данном разрезе ОДКБ предстоит испытание на прочность. Все подробности в рубрике "Скриншот".

Глобальная система безопасности ушла в прошлое. Локальные горячие конфликты становятся нормой в решении межгосударственных противоречий. Теракты и диверсии вошли в набор повседневных инструментов для достижения геополитических целей. В этих, мягко говоря, непростых условиях наш оборонительный альянс приобретает особое значение. Роль ОДКБ - остужать горячие головы и принуждать к миру. Я Андрей Сыч, это рубрика "Скриншот". Давайте разбираться.

Наследники Пилсудского

Ударный кулак НАТО на западном фланге ОДКБ вблизи белорусской границы формируется уже несколько лет под абсолютно разными предлогами. Варшавские жнецы ждут и ищут повод для его применения. В 2020 году они рассматривали вариант использования войск на территории Беларуси и прощупывали общественное мнение. Тогда главный редактор журнала "Найвысши час" Томаш Соммер заявлял, что "в случае распада Беларуси Гродно должно отойти Польше". Если бы тогда Александр Лукашенко проявил слабость, то Беларусь как государство уже бы не существовала. Очередной попыткой наследников Пилсудского воспользоваться войсками НАТО для удовлетворения своих аппетитов стала провокация с украинской ракетой.

Президент об украинских провокациях

Во время этой стрельбы С-300 в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ, мы же видим всю Украину, у нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе, поэтому вот элементарный вопрос и на него надо ответить. Значит, Зеленский через Польшу совершает эскалацию. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Амбиции шире возможностей

Попытки эскалации ситуации в регионе вызваны давней польской мечтой о собственном макрорегионе в границах Речи Посполитой. Варшава уже успешно душит в объятиях Украину и подчинила бумажных тигрят Прибалтики. Замкнуть проект междуморья мешает суверенная Беларусь. В данном случае и хочется, и колется, и мама не велит. Точнее, один конкретный призрак Белого дома, который обломал всю стройную теорию с применением 5 статьи НАТО.

Польская сторона пытается сейчас максимально усилить свой политический вес через создание такойРечи Посполитой нового образца за счет тех средств, которые приходят из США. На мой взгляд, это крайне близорукая политика, которая в конечном итоге повернется против самой Польши. Вероятнее всего, спонсоры этого проекта на западе просто Польшу потом бросят. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Набат в кастрюлю

Через украинское направление продолжают нагнетать ситуацию и вбрасывать тезисы о подготовке терактов в Беларуси. Одной рукой обвиняют в этом Россию, а другой - финансируют лагеря с ультраправыми наемниками белорусского происхождения. За последнее время в Беларуси задержан уже с десяток представителей ДРГ, которые обслуживали интересы украинской разведки. Этим лей в глаза - все божья роса. При этом наша позиция в отношении Украины является последовательно миротворческой.





Лукашенко: Все сейчас в руках Украины

Все в руках Украины.Если в Украине не хотят гибели людей, притом в огромном количестве, то надо остановить конфликт. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. Александр Лукашенко,Президент Беларуси

Аналогичные вызовы вспыхивают по всему периметру стран ОДКБ. Армения-Азербайджан, Кыргызстан-Таджикистан. Особое внимание гибридным формам противостояния. На совершенно новый технологический уровень выходят вопросы кибербезопасности и биологической защиты. Противостоять данным угрозам в одиночку практически невозможно.

В новой концепции национальной безопасности Республики Беларусь биологическая безопасность рассматривается как составная национальной безопасности. Уровень развития сегодняшних биотехнологий и возможности селекции в том числе вирусов позволяют практически решить задачу по уничтожению части человечества либо населения какой-то страны с использованием данных средств. Николай Бузин, доктор военных наук