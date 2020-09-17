Горячий рекорд

Самый теплый день этой осени не только согрел минчан, но и побил 72-летний рекорд. Своего предшественника он обогнал на один градус. Накануне в столице температура воздуха достигла 26,2 градуса. Сегодня погода изменилась. Дожди, местами грозы и 17 тепла. Завтра в Минске и области еще больше похолодает, будет ветрено. Прогнозируется переменная облачность. Столбики термометров не поднимутся выше 11 градусов. На выходные чуть потеплеет - +13...+15.