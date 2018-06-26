Береги велосипед!

Украли велосипед! Горячий сезон наступил для преступников, ворующих двухколесные. В этом году с этой проблемой в милицию обратились более 60 человек. Чтобы украсть велосипед, нужны считанные секунды. Наталья Кузьмицкая собрала советы опытных велолюбителей и узнала, как уберечь свой двухколесный транспорт от кражи (видео).