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Горячую линию по вопросам вступительной кампании организовал КГК Могилевской области

Горячую линию по вопросам вступительной кампании организовал КГК Могилевской области

КГК Могилевской области проводит горячую линию по вопросам вступительной кампании, сообщает БелТА. Ведомствоконтролирует соблюдение высшими и средними специальными учебными заведениями порядка приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов. В связи с этим до окончания вступительной кампании продолжит работать телефон горячей линии 8 (0222) 62-47-75. По нему можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий учебных заведений.

"Могилевская областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний подвела итоги контроля за первым этапом вступительной кампании - централизованным тестированием, - рассказали в КГК. - Тестирование в регионе прошло спокойно и организованно. Явка абитуриентов в основные дни в среднем по области составила 95,4%, наибольшая - на тестирование по русскому языку (97,4%). В резервные дни (12, 14 и 16 июля) явка составила 92,9%".

Как и в прошлые годы, контроль за проведением тестирования шел на всех этапах и в каждой из задействованных аудиторий семи пунктов тестирования области. На самом массовом ЦТ по русскому языку в контроле приняли участие 160 человек. За нарушения требований порядка проведения централизованного тестирования у одного абитуриента были аннулированы результаты тестирования по математике. Другой абитуриент не прошел ЦТ по биологии по состоянию здоровья. В прошлом году за нарушения указанных требований от участия в тестировании был отстранен один абитуриент, который пронес мобильный телефон в аудиторию.

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