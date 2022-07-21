Горячую линию по вопросам вступительной кампании организовал КГК Могилевской области

КГК Могилевской области проводит горячую линию по вопросам вступительной кампании, сообщает БелТА. Ведомствоконтролирует соблюдение высшими и средними специальными учебными заведениями порядка приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов. В связи с этим до окончания вступительной кампании продолжит работать телефон горячей линии 8 (0222) 62-47-75. По нему можно сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий учебных заведений.



"Могилевская областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний подвела итоги контроля за первым этапом вступительной кампании - централизованным тестированием, - рассказали в КГК. - Тестирование в регионе прошло спокойно и организованно. Явка абитуриентов в основные дни в среднем по области составила 95,4%, наибольшая - на тестирование по русскому языку (97,4%). В резервные дни (12, 14 и 16 июля) явка составила 92,9%".



Как и в прошлые годы, контроль за проведением тестирования шел на всех этапах и в каждой из задействованных аудиторий семи пунктов тестирования области. На самом массовом ЦТ по русскому языку в контроле приняли участие 160 человек. За нарушения требований порядка проведения централизованного тестирования у одного абитуриента были аннулированы результаты тестирования по математике. Другой абитуриент не прошел ЦТ по биологии по состоянию здоровья. В прошлом году за нарушения указанных требований от участия в тестировании был отстранен один абитуриент, который пронес мобильный телефон в аудиторию.