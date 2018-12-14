Госавтоинспекция из-за гололедицы на дорогах призывает к особой внимательности

Зачастую водители просто могут не успеть затормозить вовремя. А пешеходам сотрудники ГАИ напоминают: проезжую часть необходимо переходить только на пешеходных переходах и на зеленый свет.

Усложняет ситуацию на дорогах и темное время суток - в сумерках водитель может не заметить человека вовремя. Пешеходам обязательно при себе необходимо иметь фликеры.