ГАИ из-за сокращения светового дня и туманности активизировала профилактические меры

В первую очередь для минимизации случаев детского дорожного травматизма, особенно после школьных каникул. В графике не только рейды в самых аварийных и опасных местах, но и встречи со школьниками. Один из таких информационных часов посетила Наталья Кузьмицкая.

Десять дней каникул пролетели мгновенно, вот они опять за партами. Домашнего задания не было, но учительница проверяет правила, которые школьники должны знать назубок в любое время.

От теории к практике - ученики 2 "А" стали непосредственными участниками дорожного движения и попали в разнообразные ситуации. Побывали в роли пешехода, который переходит дорогу по нерегулируемому переходу и по сигналу дорожного милиционера.

И даже провели эксперимент - убедились в эффективности светоотражающих элементов.

Кроме того, сотрудники ГАИ усилят контроль дорожной обстановки у школ, детских садов и поликлиник. Будут проверять водителей на соблюдение скоростного режима и наличие специальных детских кресел.