3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Госавтоинспекция масштабно отметила 85-летие
На этой неделе 7 регионов страны (по числу автомобильных номеров) погрузились в праздничную атмосферу - Госавтоинспекции Беларуси 85 лет. Эти люди ежедневно обеспечивают дорожную безопасность в тяжелых условиях, а порой и рискуя жизнью.
С праздником сотрудников ГАИ поздравил глава государства, а водители и пешеходы в разных городах пришли на массовые гулянья. Помимо игровых и интерактивных зон для детей и взрослых, гостей ожидали концерт и парад спецтехники ГАИ, а также ретромашины милиции, чья окраска стала символом целой эпохи, в том числе и личным брендом ведомства.
В честь юбилея дорожная милиция и сама получила подарки - автопарк ГАИ пополнился новыми машинами, оснащенными передовыми разработками.Почти 90 тысяч километров дорог, более 4 миллионов автомобилей,это не считая транзитных машин. А еще пешеходы, программы по безопасности и многое другое. Все это находится в ведении Госавтоинспекции. И еще серьезный показатель качества работы: за последние 15 лет число смертельных аварий в Беларуси снизилось втрое. Это несмотря на более чем двукратное увеличение автопарка.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов