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ГАИ Минска проводит рейды. Внимание к маршрутным такси, рейсовым и городским автобусам

Сегодня же в столице ГАИ проводит рейды. На этот раз под наблюдением инспекторов маршрутные такси, рейсовые и городские автобусы. Проверки проводят на диспетчерских станциях и стоянках. Основное внимание - техническому состоянию транспорту и условиям перевозки пассажиров. Только в Первомайском районе столицы сегодня выписали более десятка административных протоколов.

Рейды будут проводить до конца месяца. Как правило, водители получают штрафы за переоборудование транспортных средств, неисправность руля и тормозной системы, а также за нарушения перевозки пассажиров.

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