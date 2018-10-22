ГАИ Минска проводит рейды. Внимание к маршрутным такси, рейсовым и городским автобусам

Сегодня же в столице ГАИ проводит рейды. На этот раз под наблюдением инспекторов маршрутные такси, рейсовые и городские автобусы. Проверки проводят на диспетчерских станциях и стоянках. Основное внимание - техническому состоянию транспорту и условиям перевозки пассажиров. Только в Первомайском районе столицы сегодня выписали более десятка административных протоколов.