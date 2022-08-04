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ГАИ Минска рассказала, кого касаются изменения в Правилах дорожного движения

Передвижение на электрогаджетах в городе по-новому. Госавтоинспекция столицы обсудила изменения в Правилах дорожного движения с владельцами шеринговых сервисов Минска. Среди нововведений ограничение мощности транспортных средств, а также фиксирование допустимой скорости передвижения - не более 25 километров в час. Характеристики арендных самокатов и электровелосипедов сейчас должны соответствовать актуальным требованиям.

Изменения касаются и электрогаджетов в личном пользовании горожан. Кроме скорости, также определены места катания на девайсах: на тротуарах и велодорожках. Основное внимание на безопасность для всех участников дорожного движения.


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