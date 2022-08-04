ГАИ Минска рассказала, кого касаются изменения в Правилах дорожного движения

Передвижение на электрогаджетах в городе по-новому. Госавтоинспекция столицы обсудила изменения в Правилах дорожного движения с владельцами шеринговых сервисов Минска. Среди нововведений ограничение мощности транспортных средств, а также фиксирование допустимой скорости передвижения - не более 25 километров в час. Характеристики арендных самокатов и электровелосипедов сейчас должны соответствовать актуальным требованиям.