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Госавтоинспекция Минска вносит изменения в правила для категории экотранспорта

ГАИ вводит новые правила для экотранспорта. Речь о моноколесах, электросамокатах и велосипедах. Главная задача - сделать движение на дорогах города более безопасным для всех участников.

В этом году в Минске под колеса авто попали 29 велосипедистов.
ГАИ просит родителей напомнить правила передвижения на двухколесных детям.


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