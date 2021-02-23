Госавтоинспекция поздравляет автолюбителей

Праздничные патрули сегодня - на улицах столицы. Сотрудники Госавтоинспекции поздравляют автолюбителей с 23 Февраля. Праздничные открытки, полезные подарки, среди которых фликеры и памятки по безопасному управлению авто, вручали представительницы прекрасного пола. Милиционерам помогали и юные инспекторы дорожного движения.