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Госавтоинспекция поздравляет автолюбителей

Праздничные патрули сегодня - на улицах столицы. Сотрудники Госавтоинспекции поздравляют автолюбителей с 23 Февраля. Праздничные открытки, полезные подарки, среди которых фликеры и памятки по безопасному управлению авто, вручали представительницы прекрасного пола. Милиционерам помогали и юные инспекторы дорожного движения.

Праздничная проверка документов сегодня проходит по всему Минску. Кроме поздравлений, инспекторы также проводят профилактические беседы и дают полезные рекомендации.

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