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Госавтоинспекция продолжает мониторинг зарубежных перевозчиков
Госавтоинспекция продолжает мониторинг зарубежных перевозчиков. Они - по постановлению Совмина - обязаны проезжать только по республиканским автомагистралям, где разрешена стоянка для отдыха и питания, а также заправка. Таких пунктов более 40-ка. Меры необходимы для снижения риска распространения коронавируса. Кроме того это позволяет упорядочить транзитные грузоперевозки по территории нашей страны.
Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "Сотрудники пресекают нарушение требований постановления водителями транзитных грузовиков, уже проведено более 1500 профилактических бесед. Если водитель отказывается следовать по определенным маршрутам или останавливается вне специально отведенных мест, он может быть привлечен к административной ответственности. Уважаемые водители, в целях снижения риска распространения инфекций, убедительная просьба неукоснительно соблюдать предписанные меры".
Каждому иностранному перевозчику на границе выдают карту, на которой указаны места заправки и отдыха. Кроме того, в ГАИ призывают водителей также позаботится о безопасности - пользоваться антисептиками, перчатками и не забывать про маски.
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