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Госавтоинспекция проводит акцию "Внимание - дети!"
Акция "Внимание - дети!" стартует с 25 августа и будет длиться по 10 сентября. Комплексный подход направлен на предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних - для этого возле школ и мест массового пребывания детей в утренние часы организуют дежурство сотрудников милиции, на дороги и тротуары наносится разметка, контролируется уровень освещения, с педагогами и учащимися проведут беседы. Также информируют автолюбителей.
В период проведения акции внимание общественности милиции и родителей направлено на то, чтобы первый путь в школу детей, чтобы их начало учебного года было исключительно безопасным. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к исключительному соблюдению правил дорожного движения, а также обращается к родителям с тем, чтобы в канун начала учебного года они прошли путь "дом-школа-дом" со своими детьми в обязательном порядке, проговаривая те опасности, которые может таить в себе двор, дорога и другие объекты.
С начала лета Госавтоинспекция начала проверку всех учебных заведений по выявлению недостатков по линии организации дорожного движения. В ходе проверки было выявлено ряд недостатков. Соответствующим службам были выданы предписания на устранение данных недостатков. И сейчас, в ходе проверки в августе, все недостатки, которые были выявлены, уже устранены. Все учебные заведения готовы к приему детей и безопасному движению их в учреждения.
Кроме того, Госавтоинспекция напоминает, что в период проведения акции в дневное время в обязательном порядке водители должны передвигаться с включенным ближним светом фар или ходовыми огнями.
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