Госавтоинспекция проводит акцию "Внимание - дети!"

В период проведения акции внимание общественности милиции и родителей направлено на то, чтобы первый путь в школу детей, чтобы их начало учебного года было исключительно безопасным. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к исключительному соблюдению правил дорожного движения, а также обращается к родителям с тем, чтобы в канун начала учебного года они прошли путь "дом-школа-дом" со своими детьми в обязательном порядке, проговаривая те опасности, которые может таить в себе двор, дорога и другие объекты.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска