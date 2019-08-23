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Госавтоинспекция проводит массированное патрулирование трассы Минск - Могилев
Предупредить дорожно-транспортные происшествия. Госавтоинспекция проводит массированное патрулирование трассы Минск - Могилев в границах Березинского, Минского и Червеньского районов. Сегодня и в выходные сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение правил дорожного движения. Особенное внимание - скоростному режиму и перевозке детей. Не останутся без внимания и нарушения правил пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами. Напомним, с начала года на автомобильной дороге М-4 случилось 13 аварий, два человека погибли, 15 получили травмы.
И еще дорожная информация. В Минске до понедельника частично будет закрыто движение на проспекте Независимости. С завтрашнего утра на участке от улицы Петруся Бровки до бульвара Толбухина начнется ремонт асфальтного покрытия. Движение будет ограничено для всех видов транспорта, кроме общественного. Госавтоинспекция предлагает водителям выбирать маршрут в объезд участка, где будут ремонтные работы.
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