Несмотря на календарную весну, зима не сдает позиции. До конца рабочей недели стабильная морозная погода, на дорогах – гололедица. Водителям пока не стоит спешить менять зимние шины на летние. При ухудшении погодных условий Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть особо внимательными на дорогах. Водителям советуют соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость, пешеходам – переходить проезжую часть только в положенном месте.



Сотрудники ГАИ напоминают – пешеходам в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.



