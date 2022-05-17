Госавтоинспекция столицы проводит интерактивные занятия в школах по правилам передвижения на велосипедах

Нашу работу мы стараемся сделать как можно более разнообразной и, безусловно, интерактивной, чтобы сами дети включались непосредственно в игру либо в другую профилактическую работу, чтобы они оттачивали на примерах, на закрытых площадках навыки знаний правил дорожного движения, чтобы теоретические знания применяли на практике.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска

