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Госавтоинспекция столицы проводит интерактивные занятия в школах по правилам передвижения на велосипедах

Госавтоинспекция столицы проводит интерактивные занятия в школах по правилам передвижения на велосипедах. Юным участникам дорожного движения рассказывают о том, какие зоны использовать для катания на двухколесном транспорте, как правильно переходить дорогу с велосипедом. Для лучшего усвоения материала используют школьные автогородки с разметкой и импровизированными светофорами.

Нашу работу мы стараемся сделать как можно более разнообразной и, безусловно, интерактивной, чтобы сами дети включались непосредственно в игру либо в другую профилактическую работу, чтобы они оттачивали на примерах, на закрытых площадках навыки знаний правил дорожного движения, чтобы теоретические знания применяли на практике.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска

ГАИ Минска советует родителям провести беседы с детьми. Лучше всего перед каникулами продумать маршруты катаний на экотранспорте, а также повторить основные знаки регулировщика и сигналы светофоров.

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