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Госкомиссия для контроля за проведением вступительных испытаний создана в Беларуси

В Беларуси создали госкомиссию для контроля за проведением вступительных испытаний. Основные задачи - предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении в вузы, контроль за подготовкой и проведением ЦТ и других форм вступительных испытаний.

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