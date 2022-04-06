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Госкомиссия для контроля за проведением вступительных испытаний создана в Беларуси
В Беларуси создали госкомиссию для контроля за проведением вступительных испытаний. Основные задачи - предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении в вузы, контроль за подготовкой и проведением ЦТ и других форм вступительных испытаний.
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