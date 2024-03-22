Госкомиссия приняла решение о запуске ракеты - носителя корабля "Союз МС-25" 23 марта

На космодроме Байконур сегодня состоялось заседание, где рассмотрели результаты выяснения причин нештатной ситуации. После заслушивания всех докладов, вынесено решение о проведении запуска именно в резервную дату.

Прямую трансляцию старта космического корабля с нашей Мариной Василевской будет вести "Беларусь 1". Завтра включайте спецвыпуск в 15:00 и не пропустите важное историческое событие для нашей страны. Все подробности сегодняшнего предстартового дня собрала Анастасия Бенедисюк (видео).

Байконур готов. Уже точно завтра наша Марина Васильевская, Олег Новицкий и Трейси Дайсон отправятся по двухсуточной схеме сближения, то есть стыковка произойдет 25 марта в 18:10 по минскому времени.

23 марта нас ожидают традиционные проводы - выход их из гостиницы. Вокруг будут туристы, некоторые из них специально отложили свой вылет, остались здесь, чтобы поддержать экипажи. Будут здесь и родители Марины Василевской, они в хорошем расположении духа, ждут, подбадривают Марину. Хотя в общем-то Марину подбадривать не нужно. Мы все помним, пульс у нее вчера был 66. Это нам подтвердил сегодня и директор национального авиаперевозчика Белавиа.

Напомним, наша Марина Василевская с 2017 года работала бортпроводником.

Утром еще с Мариной общались вчера перед стартом. Мы были на проводках. Мы практически стояли перед автобусом, и Марина нас видела, с нами прощалась. И в автобусе, если кто-то заметил, она как раз кричала: "Белавиа". С родителями прощаясь, кричала: "Белавиа". Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа"

Когда старт не состоялся, она вернулась в гостиницу, и он тоже с ней переговаривался, рассказал Игорь Чергинец. "Записали и всем нашим экипажем слова поддержки, видео послали. Она благодарила. Новицкий тоже. Ребята в хорошем настроении. Утром мы продолжили общение. Она заснула. Молодец! Устойчивая психика. Безусловно, подтверждение того, что сказал Борисов вчера вечером по поводу пульса, когда все произошло. Молодец. Переписываемся, каким-то образом пытаемся поддержать ее настроение всем экипажем".

Родители остались, осталась большая группа поддержки, делегация, чартер, который летел из Минска здесь. Мы все ждем.

Безусловно, все здесь. Марина как раз вчера вечером интересовалась, потому что родители здесь. И, как все знают, добраться отсюда куда-то тяжело, проблемно. И она как раз больше всего интересовалась родителями. Ждем, мы остались. Конечно, мы ждем. И будем ждать до старта экипажа. Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа"

Сегодня после заседания госкомиссии Юрий Борисов - глава "Роскосмоса" - пообщался с экипажем. Как пишет пресс-служба, это было некое чаепитие, то есть такая душевная, теплая атмосфера, где оговорили все нюансы. В частности Юрий Борисов рассказал, когда они вернутся на Землю, случится это 6 апреля, планировалось изначально, что это будет 2-го. Компанию Марине Василевской и Олегу Новицкому составит американка ЛоренО'Хара.