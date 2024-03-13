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Госкомиссию по выбору площадки для захоронения радиоактивных отходов создали в Беларуси
Совмин постановил создать государственную комиссию по выбору приоритетной площадки для сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов. Это предусмотрено постановлением правительства №158 от 7 марта 2024 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, госкомиссию возглавит заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик. Также в нее войдут представители МЧС, Минэнерго, НАН Беларуси, Минприроды, Минархитектуры, Минобороны, Минздрава, предприятий "СТРОЙТЕХНОРМ", "БелРАО", "Белнипиэнергопром".
Госкомиссии поручено в течение 10 рабочих дней после завершения работы по подготовке предложений о выборе приоритетной площадки для сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов внести указанные предложения в Совет Министров.
Основными задачами государственной комиссии являются: изучение материалов, подготовленных по результатам проведения научно-изыскательских работ по выбору альтернативных площадок для размещения пункта захоронения; рассмотрение предложений о размещении пункта захоронения и выбор приоритетной площадки для его сооружения; внесение в правительство предложений для принятия решения о размещении пункта захоронения с учетом выбора приоритетной площадки.
В целях реализации основных задач комиссия при необходимости привлекает к участию в работе представителей республиканских органов госуправления и иных организаций, подчиненных Совмину.
Организационное и техническое обеспечение деятельности государственной комиссии осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям.
Настоящее постановление вступило в силу со дня его принятия.
Фото: pixabay.com
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