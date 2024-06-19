Госкомвоенпром показал испытания белорусского бронетранспортера V-2 от МЗКТ

"Опытный образец испытания выдержал, подтвердил заложенные заказчиком и реализованные конструкторами характеристики по дрейфу и маневрам на воде", - рассказали в ведомстве.

Бронетранспортер V-2 можно увидеть на открывающейся сегодня, 19 июня, II Международной выставке индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2024", а 3 июля новые образцы бронированных машин впервые пройдут в колонне сводного расчета Государственного военно-промышленного комитета на параде в ознаменование 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.