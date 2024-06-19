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Госкомвоенпром показал испытания белорусского бронетранспортера V-2 от МЗКТ

Госкомвоенпром показал испытания белорусского бронетранспортера V-2 от МЗКТ

Госкомвоенпром провел испытания опытного образца бронетранспортера V-2, разрабатываемого Минским заводом колесных тягачей в интересах Министерства обороны, сообщает БЕЛТА со ссылкой наГоскомвоенпром.

Специалисты Вооруженных Сил проверили возможности БТР по преодолению водной преграды.

"Опытный образец испытания выдержал, подтвердил заложенные заказчиком и реализованные конструкторами характеристики по дрейфу и маневрам на воде", - рассказали в ведомстве.

Бронетранспортер V-2 можно увидеть на открывающейся сегодня, 19 июня, II Международной выставке индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2024", а 3 июля новые образцы бронированных машин впервые пройдут в колонне сводного расчета Государственного военно-промышленного комитета на параде в ознаменование 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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