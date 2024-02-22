Госкомвоенпром: Полный цикл изготовления самолетов будет организован в Беларуси

Проект называется "Освей". Новый самолет, с нуля начинается разработка. Производство самолетов будет организовано как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Полный цикл изготовления будет организован на предприятиях Республики Беларусь, поэтому мы начинаем разработку совместную. Разработка будет вестись на предприятиях Государственного военно-промышленного комитета и предприятиях Российской Федерации, после чего уже организация производства. Идет закупка необходимого оборудования и возведение соответствующих цехов. Полный цикл изготовления самолетов будет организован в Республике Беларусь.

Дмитрий Стефанович, начальник управления планирования промышленности ГВПК Беларуси