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Госкомвоенпром: Полный цикл изготовления самолетов будет организован в Беларуси
В 2023 году в белорусскую армию принято 13 новых образцов вооружения, военной и специальной техники - это максимум за годы существования отечественной оружейной отрасли. Вообще 2023-й стал во многом знаменательным для оборонного сектора страны. В мае приказом министра обороны принят на вооружение танк Т 72 БМ2, модернизированный на 140-м ремонтном заводе. Но настоящий взлет для отрасли произошел в июле, когда между Беларусью и Россией была подписана межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Это стало первым шагом вступления Беларуси в клуб мировых авиастроительных держав.
Проект называется "Освей". Новый самолет, с нуля начинается разработка. Производство самолетов будет организовано как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Полный цикл изготовления будет организован на предприятиях Республики Беларусь, поэтому мы начинаем разработку совместную. Разработка будет вестись на предприятиях Государственного военно-промышленного комитета и предприятиях Российской Федерации, после чего уже организация производства. Идет закупка необходимого оборудования и возведение соответствующих цехов. Полный цикл изготовления самолетов будет организован в Республике Беларусь.
А еще в 2023-м успешно завершились итоговые стрельбы нового гранатомета "Сапфир", обладающего уникальными характеристиками. Это еще одно новое направление для наших оружейников. Конец года ознаменовался успешными итоговыми испытаниями отечественных 122-миллиметровых реактивных снарядов. Запустить такое производство было поручением Президента. Но, пожалуй, одним из самых ярких событий стала передача Вооруженным силам нового дивизионного комплекса "Полонез-М", который способен применять разные типы ракет с различными боевыми частями и обеспечить точное поражение целей на дальности уже до 300 километров.
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