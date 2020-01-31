Госкомвоенпром представил свои новинки министру обороны и госсекретарю Совета безопасности

Тема безопасности никогда не снижала своей актуальности. Сложная геополитическая и местами накаленная обстановка в мире сегодня вынуждает многие страны следить за своим военным потенциалом.



Обеспечивая собственную безопасность, государства стремятся поставить на вооружения самые современные образцы военной техники. Беларусь не может оставаться в стороне от этих процессов. Предприятия военпрома сегодня представили свои новинки на суд профессионалов. Стоит отметить, благодаря эффективной работе военно-промышленного сектора, с нашими разработками считаются во всем мире.



Об этом говорит хотя бы то, что военная техника с маркировкой BY сегодня поставляется в 97 стран мира. Причем только за прошлый год этот показатель вырос на 21 пункт. Среди основных клиентов - Россия. На долю страны-соседки приходится 26 % отгрузок, в регионы Ближнего Востока и Азии отправляется около 31 % военных товаров, в страны СНГ - чуть более 27 %. Таким образом, в поставках военной продукции достигнут определенный паритет в региональном экспорте и обеспечена своеобразная подушка безопасности в случае проседания одного из рынков.







В то же самое время самые современные образцы военного вооружения и специальной техники поступают в белорусские войска. Лишь за прошлый год предприятиями Госкомвоенпрома в армию было поставлено около 1100 единиц новейших и отремонтированных образцов военного вооружения и специальной техники. Перечень очень широкий, в него вошли как радиостанции, так боевое оружие и беспилотники. Причем 11 образцов - это новейшие разработки. Более подробно о том, чем сегодня удивляют отечественные разработчики военной техники, расскажет Юрий Шевчук.





Ударные беспилотники

Это эксклюзивное видео снято на полигоне во время испытаний беспилотного летательного аппарата "Квадро 1400". Дрон незаметно подлетает к цели и наносит сокрушительные удары. Это именно тот случай, когда золотник мал да дорог. Основные преимущества беспилотников - мобильность и незаметность, а в сплаве с боевым обвесом это оружие становится настоящей угрозой для противников. Белорусские конструкторы в разработке ударных дронов сегодня в авангарде.

Конструкторское бюро "Дисплей" в этом направлении занимает ведущие позиции не только в стране, но и мире. Ставку конструкторы делают на ближний бой это от 2 до 5 километров.

Александр Войтенков, директор конструкторского бюро "Дисплей":

"Мы можем лететь низко над землей. Мы можем залететь за укрытие. Залететь за здание, произвести разведку и выполнить задачи. Данный беспилотник может сесть на землю и ждать колонну".

Помимо "Квадро 1400" - это же конструкторское бюро выпустило беспилотник "Баранжирующая труба". В отличие от первого образца, он еще легче, а, значит, быстрее и мобильнее. Буквально за час дрон может преодолеть 65 километров и нанести удар по цели. Ни для кого не секрет, что военные тенденции последнего времени сведены к тому, что ставка делается именно на беспилотники. В боях на Ближнем Востоке участвуют даже самодельные образцы.

Поэтому помимо своих беспилотных летательных аппаратов белорусские конструкторы военной техники работают над комплексами, которые направлены на борьбу с ударными коптерами.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"В республике создана полностью отечественная система противодействия атак с использования БЛА. Это сейчас одна из самых больших угроз, как в военном смысле, так и в защите объектов критической инфраструктуры. Очень тяжело их обнаружить и подавать".

Защита от беспилотников

В прошлом году конструкторское бюро "Радар" предложило свой вариант по обнаружению и подавлению беспилотников. Переносной комплекс "Купол" способен "заглушить" любой дрон, в том числе и военный. По оценке экспертов, мировой рынок защиты от беспилотных летательных аппаратов уже в этом году может превысить отметку в 2 миллиарда долларов. И белорусам есть что предложить в этом сегменте военной техники.

И не только в этом. Сегодня на базе предприятия "Агат" были представлены последние отечественные разработки военного вооружения и специальной техники.

Реактивная система залпового огня "Флейта"

РСЗО "Флейта". Разработка 2019 года. Основное предназначение - сопровождение мобильных колонн. Развернуть комплекс можно за 60 секунд, подготовить к стрельбе за 30. В зависимости от снарядов дальность стрельбы варьируется от 3 километров до 40.

С учетом того, что ставка Вооруженных Сил Беларуси сделана на мобильность, появление таких РСЗО было необходимостью.

Они не только идеально подходят для перекрытия Сил специальных операций, но и в нужный момент могут нанести сокрушительный удар по противнику. К слову, эта новинка от создателей уже нашумевших комплексов "Берсек" и "Богомол", которые сейчас пользуются спросом на рынке. Пока музыка этой "Флейты" слышна только на полигоне. Но не исключено, что уже в текущем году испытания закончатся. Так что поставка новых реактивных систем залпового огня в белорусские войска не за горами.

Алексей Трегуб, представитель ООО "БСВТ - новые технологии":

"Номенклатура боеприпасов разнообразная. Можно применять в различной обстановке и поражать различные типы целей".

Сотрудничество Госкомвоенпрома с Вооруженными Силами

Сегодня вниманию министра обороны и госсекретарю Совета безопасности Беларуси ведущие предприятия Госкомвоенпрома представили и другие свои новинки. Отечественное стрелковое оружие, ракеты, трицикл, боевые машины, радиостанции - это лишь неполный список того, что белорусские военные конструкторы разработали в прошлом году. В войска уже поступило 11 образцов военного вооружения. В их числе 1100 единиц новейших и отремонтированных образцов техники и 12 тысяч средств индивидуальной защиты, в том числе бронированные экземпляры.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"В этом году мы достигли исторического рекорда по объемам выпуска - порядка миллиард 400 млн рублей. Это очень много для нашей страны. Надо подчеркнуть, что наша продукция никогда не производится на склад. Она всегда делается под конкретного заказчика".



Экспорт продукции военного назначения

География поставок продукции Госкомвоенпрома в прошлом году расширилась больше чем на 20 стран. При этом рост инвестиций вырос больше чем на 117 %. Чистыми деньгами в белорусские предприятия военного сектора было инвестировано 84,5 миллиона рублей. Все они пошли в модернизацию предприятий и закупку нового оборудования.

А значит, компании не только снимают сливки с того, что уже есть, но и нацелены на развитие. Например, вот этот цех завода "Агат" был открыт в прошлом году.

Николай Балигатов, гендиректор ОАО "Агат - электромеханический завод":

"Этот цех помогает нам делать несколько вещей. Мы можем больше выпускать продукции. Почему? Потому что оборудование с числовым программным обеспечением".



Военная промышленность на контроле Президента

"Ни на кого не нападаем, но всегда должны быть во всеоружии", - так формулирует суть оборонительной стратегии наш Президент. Поэтому всегда держит на контроле вопросы создания новейших образцов вооружения - от беспилотников до ракетостроения. Поручений здесь было немало. Беларуси, которая оказалась сегодня в горячей политической точке, приходится предпринимать меры для своей безопасности.

Госкомвоенпром: перспективные планы на будущее