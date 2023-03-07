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Госкомвоенпром: собственная ракета для комплекса "Бук" позволяет существенно расширить зону поражения ЗРК

Собственная ракета для комплекса "Бук" позволяет существенно расширить зону поражения ЗРК. Такая информация размещена в Telegram-канале Госкомвоенпрома, сообщает БЕЛТА.

"Применение ЗУР 9М318 позволяет существенно расширить зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 км и парк поражаемых воздушных целей от летательных аппаратов типа "Стелс" с малой эффективной отражающей поверхностью до тактических баллистических ракет", - отметили в Госкомвоенпроме.

Сообщается об успешно проводимых предварительных испытаниях отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, разработанной для белорусского ЗРК "Бук-МБ2".

Отмечается, что в результате проведенных испытаний поражены воздушные цели, которыми выступали беспилотные летательные аппараты с турбореактивным двигателем.

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