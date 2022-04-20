Госконтроль о теневых поставках овощей и закрытии бизнеса нарушителей

Широкий ассортимент и приемлемые цены для своего покупателя. На внутреннем рынке принимается комплекс мер по сдерживанию цен, ведь на первом месте интересы людей. Да, ситуация с инфляцией в мире непростая. Во многих странах она побила все рекорды за 40 лет. Это влияет и на ценники в наших магазинах. Ведь нынешний рост связан с удорожанием товаров, которые используются в производстве, речь идет о так называемом промежуточном импорте. Также более сложными становятся схемы поставок, сырье бьет рекорды по всем направлениям. Но принятые у нас меры работают - в магазинах много своего и покупатель уж точно найдет товар на любой вкус и кошелек. Мониторинг цен идет постоянно, чтобы под шумок курсовых разниц не накрутили лишнего. У госконтроля такие факты уже есть. Также комитет раскрыл теневую схему поставки овощей. Обо все этом говорили сегодня на коллегии.

Подробнее о ситуации на потребительском рынке Светлана Лукьянюк.

Депутаты мониторят цены на продукты

Обоснованная цена или нет. Покупатель всегда считает, что дорого. Особенно если в стоимости прибавляют продукты, которые в его корзине каждый день. Торговля и производители готовы парировать. Логистика, импортные составляющие и затраты на производство. Здесь часто рынок диктует, что и почем. Чтобы поддержать своего покупателя, на самые ходовые продукты установили вилку по ценнику. Именно на них особое внимание контролеров.

В магазины ходят все, кто чаще, кто реже. Некоторые сейчас более пристально вглядываются в стоимость, вписывается ли она в принятые документы. Их за последнее время немало по торговым надбавкам и рентабельности для предприятий и импортеров. Тот же борщевой набор, где белорусская морковь, свекла, картофель, лук, вовсе вписали в ценовые рамки, выше которых на полку положить нельзя. Но важно, чтобы свое было в магазине. На это обращают внимание и депутаты. В последнее время в некоторых магазинах нет и наших яблок.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/462/ceo3ahbq6xu6oq83okz3svtn3vmirnj4.jpg

Есть вопросы с овощами. Я обратила внимание руководства данного магазина, что элементарно нет белорусских яблок, а об этом люди спрашивают. Свеклы нет, капусты, только картошка белорусская была. Но нас заверили, что ассортимент сегодня пополнится. Мы проверим. В принципе гибкая система скидок - до 44 % на те же фрукты и овощи. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Широкий ассортимент

А это Скидель. Магазин крупной торговой сети. От ценников здесь зависят расходы огромной части жителей. Депутаты смотрят цифры и качество. Ведь каждому хочется покупать свежее и аппетитное.

Социально значимые товары находятся в достатке, ассортименте. Сахар даже 4 заводов - производителей Республики Беларусь, овощи, фрукты также в ассортименте, морковка, картошка белорусская. Замечаний я не выявил, все в порядке. Цены в пределах, которые установлены государством. Александр Аутко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/148/tpe4xokxvzgbd70dp3gvupnqf3mtyue1.jpg





Ответственность за необоснованное завышение цен

Профессиональные анализ ситуации на потребительском рынке в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли и госконтроле. Детально все разобрали сегодня на коллегии. По тем же своим овощам, чтобы их хватало до нового урожая, предлагают пересмотреть систему формирования стабфондов.

Факт С начала года контролерызашли и в 619 торговых объектов. И в каждом втором увидели нарушения - это и просрочка, и недостаток ассортимента или ненадлежащие санитарные условия.

Но не только это.Сотня нарушалаи по ценам. Но за большие аппетиты и большие штрафы.

Цены завышают в 2 и более раза. По всем выявленным фактам завышения цен работниками комитета приняты меры, цены уменьшены, виновные привлечены к ответственности. В случае выявления вопиющих фактов нарушения законодательства о ценах принимаются самые жесткие меры вплоть до остановки деятельности субъектов хозяйствования. И за последние две недели в республике по требованию комитета приостановлена деятельность 14 субъектов хозяйствования. Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси

Меры по регулированию цен работают

Помимо таких перегибов отдельных игроков, есть и обоснованное подорожание. Нам не закрыться от мировых тенденций и скачков курсовых разниц. Те же плюс 60 копеек на сахар в том числе для того, чтобы его просто не вывезли, опустошив нам полки.

Наших граждан защищают от пустых полок, те ресурсы, которые были приняты со стороны руководства республики, правительства, позволяют нашим гражданам приобретать продукты, чтобы с наших полок они не исчезли, чтобы не было спекулятивного характера как в 90-е, когда все вывозилось, человек не мог приобрести свой товар. Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

На контроле КГК цены на лекарства и медуслуги

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/53c/ejnvk5yhu6yvmj34j8fyssiyucstyyxl.jpg





В наших магазинах уже давно выбор товара широкий. Благо, много производим сами. И можем, уменьшая издержки, себестоимость держать и приемлемую цену. Но, понятно, каждый покупатель оценивает стоимость своей корзины, того, что чаще всего берет. Поэтому у кого-то чек растет быстрее.

Под пристальным оком и цены на медуслуги. После проверки контролеров стоимость компьютерной томографии в одном из столичных медцентров снизилась на 15 %. Что касается лекарств, дефицита нет, но вот завышения по стоимости импортной таблетки случаются. Особенно после ослабления курса рубля ценники переписали. После укрепления не все отмотали обратно.

При проверке одного из импортеров выявлены нарушения порядка ценообразования- завышения цен по десяткам позиций. При этом этот импортер поставляет лекарства не только в свою розничную аптечную сеть, но и в другие аптечные сети.В настоящее время по требованию комитета рассматривается вопрос о приостановлении лицензии на фармацевтическую деятельность данного субъекта хозяйствования. Все эти факты единичны, это значит, что система мониторинга и управления всей системой ценообразования выстроена правильно. Правительство точечно отслеживает весь рынок и принимает решения по отдельным товарам, где временное ценовое регулирование необходимо. Так было недавно и с введением предельной рентабельности для производителей, а также оптовых и розничных надбавок на некоторые детские товары и моющие средства. Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси

Раскрыта теневая схема поставки овощей

Этот механизм работает и позволяет зарабатывать всем. Но находятся на рынке и те, кто больше кладет себе в карман, экономя на налогах. Одну из таких теневых схем, которую вили с 21 года, раскрыли. Касается она поставок овощей, фруктов, сухофруктов и орехов в торговые сети.

Данные товары субъектами хозяйствования приобретались преимущественно за рубежом, на территории Российской Федерации за наличный расчет и без оформления каких-либо документов, т.е. нет товаросопроводительных документов, подтверждающих приобретение товара, нет документов, подтверждающих их качество. Впоследствии эта продукция ввозилась на территорию нашей страны и поставлялась в адрес крупных магазинов товаропроводящей сети. Для документального оформления приобретенных за наличный расчет продуктов питания оформлялись документы от имени так называемых лжепредпринимательских структур. Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси