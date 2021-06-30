3.71 BYN
Госконтроль провел горячую телефонную линию
Запах от иловых прудов, слабый напор, перебои с подачей и ненадлежащее состояние водопроводной воды. Комитет госконтроля провел горячую телефонную линию по вопросам качества оказания услуг водоснабжения и водоотведения. Несмотря на то, что тема была посвящена столице, многие звонки поступили из Минского района. Большинство обращений касалось ухудшения качества воды, снижения прозрачности или появления запаха. На горячей линии присутствовал и главный инженер Минскводоканала, это позволило часть проблем взять под личный контроль.
Было много звонков из д. Большое Стиклево, Большой Тростенец, аг. Новоселье, Тимковичи и других регионов. В Минске обозначились отдельные проблемные дома. Дом по Богдановича, по ул. Олешева. Если граждане организовались и поступили звонки, значит, проблемы нужно решать. Все обращения будут взяты на контроль и направлены в горисполком, эксплуатирующие организации. Мы будем контролировать их решение.
Думаю, что, не дожидаясь обращения госконтроля, мы их отработаем в ближайшее время. И те вопросы, которые сегодня были озвучены, будут закрыты. Думаю, что у наших потребителей они больше появляться не будут. В этих вопросах глубокой системности я не увидел, думаю, что мы их решим.
В сфере ответственности предприятия "Минскводоканал" более 3000 км питьевого водопровода. Последнее время горячие линии в Комитете госконтроля стали регулярными, это помогает контролерам и проверяющем увидеть проблему изнутри, в том числе и с помощью неравнодушных граждан.