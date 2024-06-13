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Госконтроль проверил, чем кормят детей в белорусских школах - о результатах расскажем в проекте "На контроле Президента"

С 1 сентября все школы Беларуси перейдут на новые принципы организации питания. Пилотный проект стартовал еще в 2022-м, чтобы выяснить вкусовые предпочтения детей. Позже к нему подключилось большинство учреждений. Новации позволят устранить нарекания на обеды, а также нарушения в столовых.

Обратить внимание на питание в школах - поручение главы государства. Госконтроль мониторил, чем кормят детей. В проекте "На контроле Президента" обнародуем результаты проверок. Смотрите сегодня после "Панорамы".

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