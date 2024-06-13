Госконтроль проверил, чем кормят детей в белорусских школах - о результатах расскажем в проекте "На контроле Президента"

С 1 сентября все школы Беларуси перейдут на новые принципы организации питания. Пилотный проект стартовал еще в 2022-м, чтобы выяснить вкусовые предпочтения детей. Позже к нему подключилось большинство учреждений. Новации позволят устранить нарекания на обеды, а также нарушения в столовых.