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Госконтроль проверил школьные буфеты и столовые

Госконтроль выявил ряд нарушений в школьных столовых

Дети от 6 до 10 одной из столичных школ на момент мониторинга получали в 1,5 раза меньше гречневой каши. В Гомельской области отдельным учащимся не выдавали фрукты. В Могилеве в одной из школ накрывали на 140 персон. А в столовую ходило лишь 60.

В большинстве столовых учреждений образования Бреста некоторая продукция не соответствовала допустимым нормам. Технический норматив не прошло импортное какао, органолептические и физико-химические показатели были нарушены в соленых огурцах.

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