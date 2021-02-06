Госконтроль проверил школьные буфеты и столовые

Дети от 6 до 10 одной из столичных школ на момент мониторинга получали в 1,5 раза меньше гречневой каши. В Гомельской области отдельным учащимся не выдавали фрукты. В Могилеве в одной из школ накрывали на 140 персон. А в столовую ходило лишь 60.



В большинстве столовых учреждений образования Бреста некоторая продукция не соответствовала допустимым нормам. Технический норматив не прошло импортное какао, органолептические и физико-химические показатели были нарушены в соленых огурцах.

