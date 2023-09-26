Госконтроль проверит качество автодорог

Вопросы качества автодорог изучит Комитет госконтроля. На протяжении трех дней в Беларуси будет работать горячая линия. По номеру 191 можно будет сообщить о неудовлетворительном состоянии покрытия, ненадлежащей работе дорожных служб, фактах некачественного или несвоевременного ремонта, захламленности мусором или несвоевременной расчистки дорог и трасс. Также в ведомстве готовы выслушать предложения по повышению эффективности проведения ремонта дорог.