Строительная отрасль в нынешнем году должна выйти на эффективную работу. А решением ее проблем стоит активнее заниматься на местах. Сегодня Госконтроль указал на главные болевые точки стройкомплекса. Заседание прошло в Витебске с участием глав организаций стройотрасли, руководства госорганов. Строительный комплекс последние годы переживает не лучшие времена. Сказывается снижение объемов возведения жилья, неустойчивое финансовое состояние застройщиков, кадровые сложности. Решить эти задачи - требование Президента (поручения даны на ноябрьском республиканском совещании по строительству). Среди первоочередных мер недопущение проблемных строек. Только в Витебской области на 1 января нормативный срок строительства превышен в четырех жилых домах. Контролеры указывают на необходимость оперативно разбираться с такими фактами.