Госконтроль в преддверии праздников активно мониторит магазинные полки

Госконтроль Беларуси продолжает масштабный мониторинг цен и ассортимента в магазинах. Приоритетное внимание товарам, которые востребованы к новогоднему столу. Если говорить в целом, то ситуация на потребительском рынке стабильная. Однако нарушения все же есть. Так, была приостановлена работа более десятка торговых объектов по всей стране. Алина Лаппо - с подробностями.

Это столичный магазин одной из крупнейших торговых сетей. Мониторинг от прилавка к прилавку. Ассортимент выдержан, хороший выбор товаров, как отечественных, так и импортных. Конечно, особое внимание контролеров комитета именно на те товары, которые будут на новогоднем столе у белорусов.

Постоянно работаем с ассортиментом к новогоднему столу для наших покупателей, для жителей города и для гостей столицы. Мы можем представить широкий ассортимент кондитерских изделий, подарков новогодних, овощи, фрукты. Татьяна Сушкина, специалист по управлению группы компаний торговой сети

Но, увы, не все субъекты торговли добросовестно ответственно подходят к делу. Некоторые продавцы все же пользуются предновогодней суетой, понятно, не в пользу кошелька потребителей. Да, такие факты единичны и лишь по некоторым наименованиям, но осуществлять контроль необходимо. Например, неоправданное завышение цены в одном из торговых объектов зафиксирован в Орше. Вместо положенной торговой надбавки 20 % установили 71 % на субпродукты. В целом же с начала проверки приостановлена работа более десяти магазинов.





Примерно мы знаем, какие цены сложились на потребительском рынке. Когда мы просчитываем ассортиментный перечень и видим, что цена отличается в разы от аналогичных товаров в других магазинах, естественно, мы требуем документы, товарные накладные и смотрим всю цепочку: как товар проходил, как поступил и с какой наценкой он реализуется конечному потребителю. Ольга Провоторова, главный специалист сектора контроля потребительского рынка за ценами КГК Беларуси

Госконтроль отмечает, ситуация на потребительском рынке стабильная. Мониторинги объектов торговли - мероприятия, как правило, плановые. Контролеры сверяют стоимость продуктов, качество, сроки годности и, конечно, санитарные нормы. У специалистов глаз, так сказать, наметан. Первым делом идут к той полке, где чаще всего встречаются нарушения.

Только на прошлой неделе Комитетом госконтроля было закрыто три торговых объекта. Примерно мы знаем, какие цены сложились на потребительском рынке в Витебской области, в Минской области и в городе Минске. За нарушение ценообразования, нарушены ассортиментные перечни, также за грубое нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. На сегодняшний день есть проблемы с некоторыми поставщиками, часть кондитерских изделий не поставляется, парфюмерно-косметическая продукция не поставляется, но Комитет госконтроля держит руку на пульсе. Мы напрямую взаимодействуем с поставщиками, регулируем вопросы. Татьяна Самохина, завсектором контроля за ценами на потребительские товары Комитета госконтроля Беларуси

Помочь контролерам выявить нарушения могут и сами белорусы. В комитете работает короткий номер 191.