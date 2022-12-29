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Госконтроль в преддверии праздников активно мониторит магазинные полки
Госконтроль Беларуси продолжает масштабный мониторинг цен и ассортимента в магазинах. Приоритетное внимание товарам, которые востребованы к новогоднему столу. Если говорить в целом, то ситуация на потребительском рынке стабильная. Однако нарушения все же есть. Так, была приостановлена работа более десятка торговых объектов по всей стране. Алина Лаппо - с подробностями.
Это столичный магазин одной из крупнейших торговых сетей. Мониторинг от прилавка к прилавку. Ассортимент выдержан, хороший выбор товаров, как отечественных, так и импортных. Конечно, особое внимание контролеров комитета именно на те товары, которые будут на новогоднем столе у белорусов.
Постоянно работаем с ассортиментом к новогоднему столу для наших покупателей, для жителей города и для гостей столицы. Мы можем представить широкий ассортимент кондитерских изделий, подарков новогодних, овощи, фрукты.
Но, увы, не все субъекты торговли добросовестно ответственно подходят к делу. Некоторые продавцы все же пользуются предновогодней суетой, понятно, не в пользу кошелька потребителей. Да, такие факты единичны и лишь по некоторым наименованиям, но осуществлять контроль необходимо. Например, неоправданное завышение цены в одном из торговых объектов зафиксирован в Орше. Вместо положенной торговой надбавки 20 % установили 71 % на субпродукты. В целом же с начала проверки приостановлена работа более десяти магазинов.
Примерно мы знаем, какие цены сложились на потребительском рынке. Когда мы просчитываем ассортиментный перечень и видим, что цена отличается в разы от аналогичных товаров в других магазинах, естественно, мы требуем документы, товарные накладные и смотрим всю цепочку: как товар проходил, как поступил и с какой наценкой он реализуется конечному потребителю.
Госконтроль отмечает, ситуация на потребительском рынке стабильная. Мониторинги объектов торговли - мероприятия, как правило, плановые. Контролеры сверяют стоимость продуктов, качество, сроки годности и, конечно, санитарные нормы. У специалистов глаз, так сказать, наметан. Первым делом идут к той полке, где чаще всего встречаются нарушения.
Только на прошлой неделе Комитетом госконтроля было закрыто три торговых объекта. Примерно мы знаем, какие цены сложились на потребительском рынке в Витебской области, в Минской области и в городе Минске. За нарушение ценообразования, нарушены ассортиментные перечни, также за грубое нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. На сегодняшний день есть проблемы с некоторыми поставщиками, часть кондитерских изделий не поставляется, парфюмерно-косметическая продукция не поставляется, но Комитет госконтроля держит руку на пульсе. Мы напрямую взаимодействуем с поставщиками, регулируем вопросы.
Помочь контролерам выявить нарушения могут и сами белорусы. В комитете работает короткий номер 191.
По нему принимают информацию о случаях сужения ассортимента продукции, а также о необоснованном завышении цен на товары. За декабрь поступило более трех сотен сигналов со всей страны. И каждое обращение - повод для детальной и оперативной проверки.
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