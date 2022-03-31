Госнаград и благодарности Президента Беларуси удостоены представители различных сфер деятельности

Представители различных сфер деятельности удостоены госнаград и благодарности Президента Беларуси за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в государственное строительство, активное участие в общественно-политической жизни страны. Соответствующие указ и распоряжение подписал Президент.



Орденом Почета награждены заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков.



В числе удостоенных медали "За трудовые заслуги" председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда и председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец. Этой же наградой отмечены представители государственных органов, общественных организаций, средств массовой информации.

