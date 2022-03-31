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Госнаград и благодарности Президента Беларуси удостоены представители различных сфер деятельности
Представители различных сфер деятельности удостоены госнаград и благодарности Президента Беларуси за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в государственное строительство, активное участие в общественно-политической жизни страны. Соответствующие указ и распоряжение подписал Президент.
Орденом Почета награждены заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков.
В числе удостоенных медали "За трудовые заслуги" председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда и председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец. Этой же наградой отмечены представители государственных органов, общественных организаций, средств массовой информации.
Медалью Франциска Скорины награжден спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Алексей Талай
Присвоено также почетное звание "Заслуженный юрист Республики Беларусь". Среди удостоенных этой награды директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов и заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.
В их числе представители сферы госуправления, депутатского корпуса, правоохранительных органов, общественных объединений, военнослужащих, СМИ, представители местных органов власти, судейского корпуса, предприятий и организаций.
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